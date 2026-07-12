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Doliu în lumea fotbalului! Fostul atacant a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 43 de ani

De: Alina Drăgan 12/07/2026 | 23:01
Doliu în lumea fotbalului! Fostul atacant a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 43 de ani
Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo a murit /Foto: Facebook @Liga Portugal
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Un nou deces tragic în lumea fotbalului! Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, cunoscut sub numele de Manu, fost jucător al celor de la Benfica, a murit la vârsta de doar 43 de ani. Din primele informații, se pare că fostul atacant lusitan și-a pierdut viața într-un grav accident rutier.

Duminică seara, 12 iulie, presa portugheză a anunțat decesul celebrului fotbalist. Acesta a murit în urma unui accident rutier ce a avut loc în Vermões, regiunea Sobral, din Portugalia. Vestea tristă a decesului a fost confirmată de clubul Alverca, unde și-a început cariera la profesioniști.

Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo a murit

Fostul fotbalist Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo s-a stins din viață la vârsta de 43 de ani și lasă în urmă mulți fani îndoliați. Crescut de Vitoria Setubal, fostul atacant a evoluat de-a lungul crierei sale la echipe precum Alverca, Lourinhanense, Benfica, Modena, Carpenedolo, Estrela Amadora, AEK Atena, Maritimo, Legia Varșovia, Beijing Guoan, Ermis Aradippou, Vitoria Setubal, Pafos, Cartaxo și Vilafranquense.

Fotbalistul s-a retras de pe teren în anul 2019, iar în cariera sa a marcat 28 de goluri și 17 assist-uri în 274 de meciuri. Acesta are și două Cupe ale Poloniei în palmares. În urma celor întâmplate, mesajele de condoleanțe curg în mediul online, iar majoritatea cluburilor pentru care fotbalistul a evoluat i-au adus un omagiu.

„Benfica își exprimă profunda tristețe cu privire la decesul lui Manu, fost jucător al clubului. Manu a reprezentat Benfica cu devotament și mândrie în sezonul 2006/07, în care a disputat 17 meciuri. În acest moment de durere, Benfica adresează familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut cele mai sincere condoleanțe”, se arată în mesajul celor de la Benfica.

„Suntem profund îndurerați să aflăm că fostul jucător al echipei Beijing Guoan, Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo (Manu), a decedat într-un accident de mașină la vârsta de 43 de ani. Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi. Fie ca în ceruri să nu se întâmple niciun accident. Odihnească-se în pace”, au transmis și cei de la Beijing.

 

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