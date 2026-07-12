Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum! Detaliul inedit care a fost așezat lângă sicriul fostului fotbalist

Zi de doliu în localitatea Apold, acolo unde Gabi Mureșan a fost primar vreme de 6 ani. Fostul internațional și campion de la CFR Cluj s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani, în mod tragic, iar astăzi, 12 iulie, a fost condus pe ultimul drum. Comunitatea locală, prieteni, apropiați și fani, cu toții s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Gabi Mureșan s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce a intrat să se scalde într-un lac din zona Apold, alături de mai mulți prieteni. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 23:00, după ce persoanele care îl însoțeau au observat dispariția lui. După câteva ore de căutări, fostul internațional a fost scos din apă de către salvatori, în jurul orei 01:00. Gabi Mureșan a fost adus la mal la aproape trei ore după ce intrase să înoate.

Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum

Gabi Mureșan a murit în mod tragic la vârsta de numai 44 de ani. Astăzi, 12 iulie, fostul fotbalist a fost condus pe ultimul drum. Încă de la primele ore ale dimineții, la biserica ortodoxă din Apold au fost făcute ultimele pregătiri pentru ceremonia de înmormântare, programată să înceapă la ora 14:00.

Numeroși oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Gabi Mureșan. Curtea bisericii și aleea care duce spre cimitir au fost împodobite cu coroane și aranjamente florale. În memoria fostului internațional a fost amplasat și un panou comemorativ pe care este înscris mesajul „In Memoriam Gabriel Mureșan”, alături de fotografia acestuia și de un omagiu care îl descrie drept „un lider dedicat comunității, un om de administrație de o aleasă noblețe”.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan a fost depus la cimitirul aflat chiar lângă biserică, situat pe un deal. Mai mult, în groapa unde a fost așezat sicriul, familia a pus o bucată de covor sintetic, desenat sub forma unui teren de fotbal.

Comunitatea din Apold, îndoliată de moartea lui Gabi Mureșan

Comunitatea din Apold este îndoliată de moartea primarului. Printre cei care s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Gabi Mureșan s-a numărat și preotul din localitate, cel care a încercat cu disperare să îl salveze.

„Încă sunt în stare de șoc. Vine moartea atât de năprasnic, încât nu îmi vine să cred. Mă scufundam, dădeam de nămol, mă scufundam iarăși, dădeam de nămol. M-am scufundat în neștire, dar dacă scafandrii nu l-au găsit în 40 de minute, nu știu ce șansă aveam eu. Concluzia mea este asta: când te cheamă Dumnezeu, te duci. Mergea des, era locul lui de suflet”, a declarat preotul.

Gabi Mureșan, fostul internațional și campion de la CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Palmaresul impresionant al acestuia cuprinde 9 trofee naționale. Cele mai mari reușite le-a obținut la CFR Cluj unde a câștigat 3 campionate, 3 Cupe și două Supercupe, plus o a treia Supercupă în tricoul celor de la ASA Târgu Mureș. În 2017, Mureșan s-a retras din sport și a urmat o carieră în politică. S-a întors în Apold, comuna sa natală, unde a devenit primar și se afla la al doilea mandat.

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Foto: Captură România TV, captură PRO TV