Au fost afișate rezultatele la Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 76,9%, după contestații

Au fost afișate rezultatele finale la BAC 2026! Ministerul Educației a comunicat duminică, 13 iulie, rezultatele finale ale examenului, după soluționarea contestațiilor. Se pare că rata de promovare a crescut la 76,9%.

Ministrul interimar al Educației a anunțat sâmbătă, 11 iulie, că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat.

„Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale. Se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil: nemulțumiri generate de măsurile luate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de greve, provocări organizatorice, temperaturi record pentru luna iunie”, preciza, sâmbătă, Mihai Dimian.

Iar astăzi, 13 iulie, ministrul Educației a anunțat că rezultatele finale au fost încărcate pe platforma bacalaureat.edu.ro. Anunțul privind rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vine cu o zi mai devreme decât era prevăzut inițial în calendar.

Bacalaureat 2026: Rezultatele finale după contestații au fost publicate

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a comunicat duminică, 13 iulie, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026. Rezultatele pot fi consultate AICI.

„Rezultate finale BAC: ~ ora 17.Trenul promovării și-a crescut viteza la 76,9 …”, a scris ministrul Educației pe Facebook.

Rezultatele inițiale la BAC au fost publicate în data de 7 iulie. Atunci, rata de promovare la Bacalaureat 2026 era de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani.

Cei care nu au reușit să promoveze „examenul maturității” sau au absentat la una, mai multe sau toate probele mai au o șansă în sesiunea din toamnă. Probele scrise sunt programate în perioada 10-13 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

„Se încheie un proces complex desfășurat într-un context dificil”

După ce evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat, ministrul Educației a transmis un mesaj în mediul online atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

„Se încheie astfel un proces complex desfășurat într-un context dificil: nemulțumiri generate de măsurile luate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor și de greve, provocări organizatorice, temperaturi record pentru luna iunie. Cu toate acestea, majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor. Le mulțumesc tuturor! Toate acestea demonstrează încă o dată că majoritatea angajaților din învățământ își fac datoria cu responsabilitate și profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenția publică se concentrează asupra excepțiilor, iar acestea ajung să creeze o imagine incompletă și uneori nedreaptă privind întregul sistem. Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, a scris Mihai Dimian, în mediul online.

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