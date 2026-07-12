Familia Măruță, vacanță de lux în Spania! Andra și Cătălin, ”la purtător” cu zeci de mii de euro

Andra și Cătălin Măruță se află în vacanță, alături de cei doi copii pe care îi au, David și Eva. Aceștia au ales o destinație impresionantă, iar acum au împărtășit pe rețelele de socializare imagini inedite. Totuși, pe lângă florile și palmierii care ies în evidență, nu pot trece neobservate detalii uluitoare legate de ținutele și accesoriile pe care le poartă.

Andra și Cătălin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După o perioadă în care au muncit intens, au avut nevoie de o pauză, așa că au decis să meargă în Marbella, Spania. Aceștia se bucură de momentele petrecute în familie, însă nu puteau să nu împărtășească și cu fanii lor imagini impresionante. Totuși, accesoriile de lux nu au trecut neobservate. Nici rochia de 1900 de euro a artistei nu a putut să nu fie remarcată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Noi imagini din Spania cu familia Măruță

Andra este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta este invitată la diverse evenimente pentru a susține concerte, care sunt remunerate cu bani frumoși. Tocmai din acest motiv, nu este de mirare că în vacanța din Spania vedeta a purtat o rochie Zimmerman. Ținuta pe care a ales-o solista este una colorată, în nuanțe pastelate de albastru, roz, dar și roșu și alb, toată în dungi. O astfel de rochie costă nici mai mult, nici mai puțin de 1900 de euro.

Vestimentația a fost completată de o poșetă Chanel, care costă chiar mai mult decât rochia, adică 9900 de euro. Un detaliu important de menționat este că aceasta nu se vinde online, ci doar în butic sau pe piața de resale.

Pe de altă parte, Cătălin Măruță a atras și el atenția. Acesta a avut o ținută simplă formată dintr-o cămașă neagră și pantaloni albi. Totuși, accesoriul de lux nu a lipsit, astfel că fostul prezentator TV a purtat la mână un Rolex Submariner Date, cu cadran negru, lunetă neagră rotativă, carcasă din oțel cu brățară Oyster. Modelul este clasic de diver de la Rolex. Prețul pentru un astfel de ceas este în jur de 9.000-10.000 de euro, dar pe piața gri ar putea să coste și mai mult.

VEZI ȘI: Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în fiecare zi”

Cătălin Măruță, în vacanță cu Dan Negru și Vlăduța Lupău. Imaginile pe care nu credeai că le vei vedeai