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Mihai Bendeac îl ”pulverizează” pe Dan Negru. De la ce a pornit conflictul, de fapt

De: Denisa Crăciun 12/07/2026 | 20:49
Mihai Bendeac îl ”pulverizează” pe Dan Negru. De la ce a pornit conflictul, de fapt
Mihai Bendeac, nou mesaj la adresa lui Dan Negru /Foto: Social media
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Mihai Bendeac se află în centrul atenției din nou. De această dată, în mijlocul unui scandal cu nimeni altul decât Dan Negru. După o perioadă de tăcere, actorul a venit cu un alt atac la adresa prezentatorului TV. 

La mai bine de un an de la disputa dintre Mihai Bendeac și Dan Negru, actorul a venit cu un nou atac asupra lui. Invitat în cadrul podcastului „Ne pasă”, bărbatul a transmis un mesaj ironic. Totuși, acesta nu a oferit detalii despre relația pe care o au în prezent, însă un lucru este cert: Bendeac nu a uitat conflictul.

Mihai Bendeac, nou atac la adresa lui Dan Negru

Acum un an, cei doi au fost implicați într-un scandal, în contextul controverselor generate de piesa de teatru Proorocul Ilie. După o perioadă de tăcere, actorul a fost provocat să vorbească despre acest subiect, însă el a răspuns simplu că nu își dorește să aprofundeze tema discuției. Totuși, a continuat cu o replică care nu a putut să nu atragă atenția și anume că nu are nevoie de nimic ca să îl învingă.

Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving, a răspuns Mihai Bendeac în cadrul podcastului „Ne pasă”, moderat de Șerban Copoț.

De la ce a pornit disputa

În urma piesei Proorocul Ilie, acolo unde Mihai Bendeac a avut un rol principal, Dan Negru a avut o remarcă importantă. Acesta a criticat producția, spunând că ceea ce a văzut a fost mai degrabă ofensator la adresa religiei.

Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba! Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii. Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști!, a spus atunci Dan Negru.

Mihai Bendeac nu a rămas indiferent și a avut o reacție fermă. El a apărat rapid libertatea de expresie și creația artistică, astfel că i-a transmis un mesaj direct prezentatorului TV prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

Domnu Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educationalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor. Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsă de înțelegere, distrugere, a scria atunci actorul.

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