Mihai Bendeac, complice la o cerere în căsătorie la propriul spectacol: „Să vă spun cât sunt de vagabont”

Au fost momente emoționante la unul dintre spectacolele de teatru ale lui Mihai Bendeac. Actorul a fost complicele unui bărbat care și-a cerut iubita în căsătorie. Momentul s-a viralizat în spațiul public.

Aflat în turneu național la Iași, Mihai Bendeac a fost complicele unei cereri în căsătorie. Viitorul mire i-a trimis actorului un mesaj privat, în care îl roagă să îl ajute să își ceară iubita în căsătorie.

Mihai Bendeac: „L-am surprins și pe el și pe ea”

Comediantul a fost extrem de încântat de propunerea ieșeanului, însă, inițial, acesta nu i-a oferit bărbatului niciun răspuns la mesajul privat. Fiind convins că un astfel de moment nu se uită niciodată, după spectacol, în timpul aplauzelor la scenă deschisă, Mihai Bendeac a improvizat un concurs, tip tombolă.

A anunțat „câștigătorul”, care a fost chiar bărbatul ce îi ceruse să-i fie complice. Astfel, nu doar viitoare mireasă a fost luată prin surrpindere, ci și mirele și întreaga echipă de actori. Ajuns în fața spectatorilor, ieșeanul și-a făcut curaj, și-a invitat iubita pe scenă și a întrebat-o dacă vrea să-i fie soție.

„Întâmplarea a făcut ca, fiind la Iași, în turneul național, să văd un mesaj trimis de un băiat care îmi spunea că abia așteaptă să o ceară în căsătorie pe iubita lui după spectacolul nostru. Mă întreba dacă îl pot ajuta să-i facă o surpriză. Și, atunci, ce m-am gândit eu… Hai să nu îi răspund. Să creadă că n-am văzut eu sau cineva mesajul. În felul ăsta, am reușit o cvadruplă surpriză: l-am surprins și pe el și pe ea (evident) dar, totodată, mi-am surprins și colegii, plus publicul”, a transmis Mihai Bendeac, pe Instagram.

După spectacol, Mihai Bendeac a stat de vorbă cu cei doi îndrăgostiți și le-a povestit viziunea sa și motivele pentru care s-a decis să acționeze astfel.

„Să vă spun cât sunt de vagabont, de nenorocit. Am văzut mesajul și am vrut să-ți răspund, să zic da, mă, hai, dar după am zis să nu-ți scriu. M-am gândit că tu o surprinzi pe ea, dar de ce să nu te surprind și eu pe tine”, a spus Mihai Bendeac.

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