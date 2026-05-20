Echipa lui Mihai Bendeac, căutată de poliția din Luton, Anglia, din cauza serialului „Băieți de oraș"

De: Emanuela Cristescu 20/05/2026 | 12:21
Actorul Mihai Bendeac (43 de ani) a fost căutat de poliția din Luton, Anglia, chiar în timpul filmărilor. El a fost marcat de acest incident și l-a sunat pe un apropiat să îi povestească tot ce s-a întâmplat.

Actorul a povestit că producătorul serialului „Băieți de Oraș” a fost căutat de poliție și că i-au cerut filmări chiar din timpul producției. El a spus că a doua zi l-a sunat pe colegul său de breaslă, Vlad Drăgulin, și că a avut o reacție total neașteptată.

„Acum câțiva ani s-a întâmplat o dramă. Unul dintre producători a primit de la Poliția din Luton o cerere pentru casetele cu sezonul 2 din „Băieți de Oraș”, pentru că făceau parte dintr-o investigație criminalistică. Ei au explicat că un TIR a intrat într-un copac și că șoferul urmărea serialul, iar polițiștii voiau să afle ce s-a întâmplat. A doua zi, i-am zis lui Drăgulin: „Uite ce dramă, ce tragedie…”, a spus Bendeac.

Mihai Bendeac a povestit tot

Mihai Bendeac a mai spus că Vlad Drăgulin s-a amuzat copios când a auzit și că și-a imaginat poliția care merge pe un câmp și aude celebra replică a lui Roby Roberto: „Hai să vă dea Dumnezeu sănătate și Măicuța Domnului dimpreună cu El”.

„Drăgulin mi-a zis: Imaginează-ți undeva, la mama dracu’, pe un câmp în Luton, că polițiștii englezi au văzut, în liniștea morții, un camion și un om mort. Și în liniștea aia, în timp ce se apropiau cu pistoalele, au auzit: «Hai să vă dea Dumnezeu sănătate…»”, a povestit actorul.

Cu această ocazie, Bendeac a anunțat că filmul „Băieți de oraș – Golden Boyz” va apărea pe platforma de streaming Netflix pe 27 mai.

A fost la un pas să aibă probleme cu legea

Actorul a fost la un pas să aibă probleme cu legea după ce a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără în timpul unui fan meeting din cadrul turneului de promovare a filmului “Băieți de oraș: Golden Boyz”. El a spus că este nevinovat și că nu a pipăit-o pe fana respectivă. Acesta a mai declarat că tânăra și-a dorit foarte tare să-l întâlnească și să-l ia în brațe.

„Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni în jur. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor”, a spus actorul.

