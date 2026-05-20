Laura Cosoi și Cosmin, mesaj emoționant pentru fetița pe care o așteaptă! Ea și soțul ei au postat o fotografie inedită

Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Prezentatoarea TV va deveni mămică pentru a cincea oară, iar vestea că va fi fetiță a bucurat întreaga familie. Aceasta mai are puțin și o va aduce pe lume și abia așteaptă să o cunoască.

Laura și Cosmin sunt părinții a patru fete. Familia lor se mărește și asta pentru că vedeta este din nou însărcinată. Cei doi au dezvăluit că vor avea din nou o fetiță, iar acum numără zilele până va naște. Fericitul cuplu este nerăbdător să o cunoască și să o țină în brațe. Ultima sa postare de pe rețelele de socializare scoate la suprafață iubirea pe care i-o poartă deja.

Laura Cosoi, mesaj pentru bebeluș

Prezentatoarea TV este una dintre cele mai îndrăgite personalități din lumea showbizului românesc. Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, astfel că și-a creat o comunitate impresionantă. Acolo împărtășește momente din viața ei și asta s-a întâmplat și acum, cu ultima sa postare.

În imagine se poate observa cum atât ea, cât și soțul ei Cosmin, țin mâna pe burtică și îi vorbesc micuței nenăscute. Alături de fotografie, viitoarea mămică a lăsat și un mesaj impresionant. Aceasta a transmis că sunt acolo pentru bebeluș pentru totdeauna.

Suflețelul nostru scump… Aici suntem pentru tine. Acum și pentru totdeauna, a scris Laura Cosoi pe Instagram. View this post on Instagram A post shared by lauracosoi (@lauracosoi)

Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa în timpul sarcinii

Deși a trecut prin patru sarcini, acum fiind la cea de-a cincea, ea a recunoscut că fiecare a fost diferită. Ea se bucură din plin de momentele cu burtică, însă a explicat că are nevoie de clipe de pauză. Din acest motiv, ea a apelat la masaj prenatal. Laura a povestit despre asta în mediul online și a menționat beneficiile masajului.

Pe lângă relaxare, masajul prenatal chiar ajută: reduce tensiunea, durerile de spate, umflăturile și îți lasă senzația aceea că ai mai multă energie și mai multă blândețe pentru tine. Ce bine că nu trebuie să merg până în Asia pentru un masaj terapeutic «ca la mama lui acasă, a transmis ea pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină

A cincea fetiță, confirmată oficial! Ce pofte a avut Laura Cosoi și secretul care menține echilibrul în familie