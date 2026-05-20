Cele 5 zodii care intră într-o nouă etapă a vieții. Universul le pregătește surprize mari

Finalul lunii mai vine cu vești neașteptate. Astrologii spun că va fi o perioadă plină de intensitate și schimbări pe toate planurile. Mai ales că în data de 31 mai va avea loc Luna Plină în Săgetător, iar energia se transformă complet. Această Lună Plină este una dintre cele mai puternice ale anului.

Luna mai a fost plină de evenimente astrale și continuă să aibă. În data de 1 mai a avut loc prima Lună Plină, iar un eveniment rar are loc și asta pentru că pe 31 mai va fi din nou Lună Plină în Săgetător. Fenomenul se numește „Blue Moon” și are o însemnătate importantă. Specialiștii spun că cinci zodii vor intra într-o nouă etapă a vieții.

Cele cinci zodii care își schimbă viața

Experții în astrologie explică faptul că Luna Plină din data de 31 mai aduce dorință de libertate, decizii luate brusc, schimbări rapide, dar importante și ieșirea din situații care nu mai sunt benefice. Astfel, Universul vine cu surprize mari pe toate planurile, în special în sectorul banilor, relațiilor personale și anumite decizii. Ei spun că zodiile cele mai afectate sunt Taur, Gemeni, Rac, Scorpion și Săgetător.

Taurii vor începe să se aleagă pe ei înșiși, după o perioadă în care nu s-au prioritizat deloc pe ei. Vor lua decizii esențiale legate de bani, stabilitate și viitor. Curajul și determinarea sunt importante pentru a lua o hotărâre cu privire la anumite relații.

Gemenii traversează zile pline de agitație la finalul lunii mai, în special în cazul în care unele lucruri ignorate de mult timp ies acum la suprafață. Pe de altă parte, pot apărea oportunități noi și își vor schimba perspectiva în ceea ce privește partea financiară și relațională.

Racii vor avea schimbări legate de oameni. În următoarea perioadă vor fi luați în considerare și eforturile lor vor fi mai vizibile. De asemenea, ar putea apărea o poveste de dragoste neașteptată.

Scorpionii își mută atenția către bani și carieră. Relațiile sunt și ele vizate, astfel că vor apărea schimbări importante pe acest plan, mai ales dacă nu te mai simți confortabil cu anumiți oameni din jur. Unii nativi vor încheia definitiv capitole din viața lor și vor păstra doar ce le este benefic.

Săgetătorii au nevoie de o pauză și de reorganizare completă. Pentru unii dintre ei ar putea fi vorba de o mutare, călătorie, iar pentru alții despre decizii importante legate de viitor. Este esențial să își asume anumite riscuri.

