Wiz Khalifa, dat în urmărire generală în România. Rapperul american este considerat evadat

De: Anca Chihaie 20/05/2026 | 12:43
Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de autoritățile din România, după ce nu s-ar fi prezentat în termenul legal pentru punerea în executare a unei pedepse definitive stabilite de instanță. Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, decizia ar fi venit în urma rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totul a început în vara anului 2024, când artistul american a concertat în cadrul unui festival organizat în stațiunea Costinești. În timpul spectacolului, acesta a fost surprins fumând o țigară artizanală despre care anchetatorii au stabilit ulterior că conținea canabis. Incidentul s-a petrecut chiar în fața spectatorilor și sub supravegherea forțelor de ordine aflate la eveniment.

După pronunțarea deciziei definitive, artistul ar fi avut obligația de a se prezenta în fața organelor de poliție în termenul legal de șapte zile, în vederea începerii executării pedepsei. În lipsa acestei prezentări, autoritățile ar fi declanșat procedurile specifice prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv emiterea unor măsuri de localizare și includerea în bazele de date operative ale Poliției Române.

Ulterior, după rămânerea definitivă a hotărârii, neprezentarea în termenul legal ar fi fost interpretată în baza modificărilor recente ale Codului penal ca situație asimilată evaziunii de la executarea pedepsei. În acest context, fapta ar putea atrage o nouă răspundere penală, distinctă de condamnarea inițială, în funcție de încadrarea stabilită de procurori și de instanță.

„Se adaugă un nou alineat – (3^1) la art. 285 din Codul penal (fapta de evadare), care prevede faptul că se consideră evadare și fapta persoanei condamnate la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii de a nu se prezenta la organul de poliție în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei în termen de 7 zile de la data la care a rămas definitivă hotărârea prin care s-a dispus executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la pedeapsa rămasă neexecutată la data evadării. În cazul hotărârilor care au rămas definitive anterior intrării în vigoare a prezentei legi, termenul de 7 zile curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Totodată, structurile Ministerului Afacerilor Interne care pun în executare ordinul de dare în urmărire (…) sesizează organele de urmărire penală competente să efectueze urmărirea penală cu privire la infracțiunea (de evadare – n.r.)”, conform legii.

La scurt timp după concert, procurorii DIICOT au anunțat deschiderea unui dosar penal pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu. Ancheta a arătat că rapperul avea asupra sa peste 18 grame de canabis și consumase o altă cantitate chiar pe scenă.

