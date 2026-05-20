Gigi Becali, supervizor pe șantier. Cum a fost surprins patronul de la FCSB la biserica pe care o construiește

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 13:02
Gigi Becali supervizează șantierul bisericii din Pipera
Gigi Becali duce mai departe unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale, biserica din Pipera. Lăcașul de cult atrage atenția încă de la prima vedere datorită dimensiunilor sale uriașe, arhitecturii grandioase și ușilor aurii care ies imediat în evidență. Patronul FCSB a fost prezent chiar la fața locului, unde a urmărit îndeaproape evoluția lucrărilor și a discutat cu mai mulți preoți și călugări despre proiectul în care investește milioane de euro.

Ridicată la dimensiuni impresionante, biserica atrage imediat atenția prin arhitectura sa grandioasă și prin ușile aurii care ies puternic în evidență. Construcția este una de mari proporții, iar fiecare element pare ales pentru a transforma edificiul într-un loc spectaculos.

Gigi Becali este cunoscut pentru apropierea sa de credință, iar acest proiect reprezintă o promisiune făcută în urmă cu mulți ani. Finanțatorul FCSB a decis să construiască biserica după victoria istorică obținută de echipa sa împotriva celor de la Galatasaray și calificarea în grupele Champions League. De-a lungul timpului, omul de afaceri a investit sume uriașe în ridicarea lăcașului de cult. La un moment dat, acesta declara că doar altarul a costat peste 10 milioane de euro.

El a fost văzut în urmă cu puțin timp chiar pe șantier. Îmbrăcat într-o ținută complet neagră, formată din pantaloni, bocanci, maletă și ochelari, Gigi Becali a fost surprins în mai multe discuții atât cu persoane apropiate din anturajul său, cât și cu preoți și călugări, care îl consiliau și îl îndrumau în diferite privințe.

Gigi Becali a mers să vadă stadiul lucrărilor

Ce spunea Gigi Becali despre biserică înainte construcției

Patronul FCSB spunea că și-a dorit să își respecte promisiunea făcută lui Dumnezeu și că are convingerea că biserica va deveni una dintre cele mai frumoase din lume. Deși există construcții mai mari, Gigi Becali consideră că frumusețea și atenția la detalii vor face diferența în acest proiect impresionant.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis >. Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani. Acum slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…”, mărturisea Gigi Becali, în urmă cu doi ani.

