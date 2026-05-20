Ce cadou a primit Meghan Markle la aniversarea a 8 ani de căsnicie cu Prințul Harry. Ducesei nu i-a venit să creadă

Prințul Harry și Meghan Markle au sărbătorit marți împlinirea a opt ani de căsnicie, iar cei doi au postat pe rețelele sociale mai multe imagini prin care au marcat acest moment.

Ducesa de Sussex a publicat pe Instagram o serie de fotografii rare și emoționante de la nunta regală din 2018, multe dintre ele nemaivăzute până acum.

Meghan și Harry aniversează 8 ani de căsnicie

Imaginile alb-negru surprind momente intime dintre Meghan și Harry, de la pregătirile pentru ceremonie până la clipe relaxate de la petrecerea organizată după cununia de la Castelul Windsor. În unele fotografii, cei doi apar dansând și zâmbind, în timp ce alte cadre îi surprind într-o atmosferă relaxată, departe de protocolul regal care a înconjurat evenimentul urmărit atunci de milioane de oameni.

Cu această ocazie, Meghan Markle a fost impresionată de gestul făcut de echipajul unui zbor British Airways, care a ajutat-o să sărbătorească aniversarea căsătoriei cu Prințul Harry.

Ce cadou inedit a primit Meghan Markle cu această ocazie

Harry i-a pregătit lui Meghan și un cadou cu o semnificație aparte pentru aniversarea celor opt ani de căsnicie. Ducesa de Sussex a dezvăluit pe Instagram că a primit de la soțul ei o sculptură din bronz reprezentând doi pinguini îmbrățișați.

Cadoul are o legătură emoționantă cu începutul relației lor. Meghan le-a povestit copiilor, Archie și Lilibet, că după logodna din 2017 au organizat o petrecere secretă la care toți invitații au purtat costume de animale. Ea și Harry au ales atunci costume de pinguini, deoarece aceste animale sunt considerate simbolul iubirii de durată și al relațiilor pe viață.

În videoclipul publicat online, Meghan apare vizibil emoționată în momentul în care deschide cadoul, iar Harry poate fi auzit râzând în fundal. Sculptura din bronz a fost realizată de artista Georgia Gerber și a fost aleasă special pentru că bronzul simbolizează tradițional aniversarea a opt ani de căsnicie. Alături de cadou, Harry i-a lăsat și un bilețel romantic pe care scria: „The One And Only”.

Ducii au primit un cadou și de la British Airways

De asemenea, Meghan a oferit fanilor o imagine a unei alte surprize pe care a primit-o în timpul zborului spre casă din Geneva, Elveția, potrivit PEOPLE.

Pe Instagram Stories, Meghan a publicat o fotografie cu un bilețel scris de mână primit de la echipajul British Airways și le-a mulțumit public pentru gestul făcut, care i-a transformat aniversarea într-un moment special.

„Mulțumesc acestui echipaj extraordinar pentru toată afecțiunea de ieri! Apreciez toate amintirile și cuvintele frumoase”, a scris Meghan, etichetând British Airways și adăugând un emoji cu steagul Marii Britanii.

Mesajul din felicitare spunea: „Dragii noștri Harry și Meghan, vă dorim o aniversare minunată a căsătoriei. Cu drag, întreaga familie British Airways.” Felicitarea era acoperită cu semnături și mesaje personale, iar pe ea apăreau și mențiunile „BA 269” și data de 18 mai.

„Echipajul zborului lui Meghan a fost extraordinar în timpul călătoriei de întoarcere din Geneva. Toți au venit să îi ureze «La mulți ani» pentru aniversare și i-au povestit unde se aflau în ziua nunții lor”, a declarat o sursă apropiată cuplului.

Gestul făcut de echipaj a inclus și surprize pentru copiii cuplului, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 4 ani.

„Le-au scris lui Harry și Meghan o felicitare și le-au oferit o sticlă de șampanie, dar și dulciuri britanice pentru Harry și copii. A fost un gest foarte special și extrem de apreciat de Meghan, care a vrut să le mulțumească public. A fost cu adevărat emoționată”, a adăugat sursa.

Cum au sărbătorit Meghan și Harry

De-a lungul ultimilor ani, relația dintre Meghan și Harry a rămas constant în atenția publicului, mai ales după decizia lor de a renunța la rolurile oficiale din familia regală și de a se muta în Statele Unite. În prezent, cei doi locuiesc în California alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, și încearcă să își păstreze o viață cât mai discretă.

Potrivit publicațiilor americane, aniversarea de anul acesta a fost celebrată într-un cadru restrâns, acasă, împreună cu familia. Presa internațională notează că Meghan și Harry ar fi recreat inclusiv celebrul tort de nuntă cu lămâie și flori de soc care a devenit extrem de popular după ceremonia regală din 2018.

Fotografiile publicate acum vin într-o perioadă în care interesul public pentru cuplul Sussex rămâne ridicat, iar fiecare apariție a lor generează rapid reacții în mediul online. Imaginile intime și mesajul nostalgic transmis de Meghan au fost interpretate de mulți drept un semn că relația dintre cei doi rămâne puternică, în ciuda controverselor și presiunii constante venite din partea presei britanice.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Harry și Meghan Markle, ignorați din nou de Familia Regală. Cei doi nu au fost invitați la un eveniment foarte important al Casei Regale

Meghan Markle, schimbare de strategie în mediul online. Fanii au observat imediat noul plan al soției Prințului Harry