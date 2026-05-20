Nuntă secretă în familia Prințesei Diana! Ceremonia discretă a avut loc în deșert

Charles Spencer, fratele regretatei Prințese Diana, s-a căsătorit din nou. Al 9-lea Conte Spencer a avut o ceremonie discretă în Arizona alături de arheoloaga Cat Jarman, femeia cu care formează un cuplu de aproape doi ani.

Potrivit revistei People, nunta a avut loc pe 15 mai, la doar câteva luni după finalizarea divorțului de a treia sa soție, Karen Spencer.

Ceremonie discretă în peisajul spectaculos din Arizona

Charles Spencer, în vârstă de 61 de ani, și Cat Jarman, 43 de ani, au ales un decor spectaculos pentru nunta lor discretă. Locația a fost în regiunea Sedona din statul american Arizona, o zonă celebră pentru formațiunea stâncoasă Cathedral Rock.

În imaginile publicate după ceremonie, Cat Jarman apare într-o rochie bleu deschis, fără mâneci, cu decupaje elegante în zona taliei, în timp ce Charles Spencer a optat pentru un costum închis la culoare și o cămașă bleu purtată lejer, fără cravată.

Cei doi au transmis și un mesaj emoționant după căsătorie:

„Ne simțim incredibil de norocoși că relația noastră a evoluat de la colegialitate la prietenie și apoi la o iubire profundă și o conexiune specială. Fiecare etapă a relației noastre a fost construită pe râsete și pe pasiunea comună pentru viață”

Cum a început povestea lor de iubire?

Charles Spencer și Cat Jarman s-au cunoscut după ce istoricul a fost rugat să recenzeze cartea de succes „River Kings”, publicată de arheoloagă în 2021 și dedicată civilizației vikinge. Ulterior, cei doi au început să colaboreze la proiecte istorice și să prezinte împreună podcastul „The Rabbit Hole Detectives”, alături de preotul anglican Richard Coles.

Relația lor a devenit publică în octombrie 2024, după luni întregi de speculații apărute în presa britanică.

Un divorț controversat și un val de acuzații publice

Nunta a avut loc la aproape cinci luni după ce Charles Spencer și Karen Spencer au finalizat oficial divorțul, în decembrie 2025. Cei doi au fost căsătoriți timp de 13 ani și au împreună o fiică, pe Charlotte Diana, în vârstă de 13 ani. Fratele Prințesei Diana mai are alți șase copii din relațiile anterioare.

Despărțirea nu a fost lipsită de scandal. Relația dintre Charles Spencer și Cat Jarman a devenit intens mediatizată în timpul procesului de divorț, iar ulterior arheoloaga a intentat un proces împotriva lui Karen Spencer.

Cat Jarman a acuzat-o că i-ar fi divulgat diagnosticul de scleroză multiplă către apropiați și către personalul de la Althorp House, celebra reședință a familiei Spencer. Karen Spencer a negat acuzațiile și a susținut că a aflat despre problema medicală în timp ce investiga zvonurile privind o presupusă relație extraconjugală între Charles și Cat. Atât Spencer, cât și Jarman au negat categoric că ar fi avut o aventură în timpul căsniciei.

Al patrulea mariaj pentru fratele Prințesei Diana

Aceasta este a patra căsătorie pentru Charles Spencer. Fratele mai mic al Prințesei Diana a mai fost căsătorit cu Victoria Lockwood între 1989 și 1997, Caroline Freud între 2001 și 2007 și Karen Spencer între 2011 și 2025. Cat Jarman a fost, la rândul ei, căsătorită anterior și are doi fii din mariajul cu fostul soț, Tom Jarman.

În ultimii ani, Charles Spencer și Cat Jarman și-au împărțit timpul între proiecte istorice, podcast-uri și săpături arheologice, relația lor devenind tot mai apropiată atât pe plan profesional, cât și personal.

