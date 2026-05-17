Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”

La nici un an de la divorțul de Alexandra, fosta lui soție, Stelian Ogică (57 de ani) este mai îndrăgostit ca niciodată. „Spaima loteriei”, așa cum a fost supranumit în trecut, și-a oficializat relația cu femeia alături de care are de gând să trăiască până la finalul vieții.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Ogică vorbea deschis despre noua femeie din viața lui. Proaspăt divorțat de Alexandra, o tânără de 33 de ani, „spaima loteriei” și-a găsit rapid fericirea în brațele Paulei.

Stelian Ogică s-a căsătorit a cincea oară

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, el a povestit începutul atipic al relației lor. Povestea de dragoste dintre el și Paula a fost la distanță, prin conversații și apeluri video, fără ca cei doi să se întâlnească vreodată față în față.

„O să fac un anunț foarte tare. Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc. Sunt foarte mândru de viitoarea mea iubită și sunt foarte îndrăgostit de femeia cu care sunt, iar lucrurile între noi sunt foarte serioase și asumate. Ea este jurist, este o femeie matură, are tot ce îi trebuie unei femei de 46 de ani. Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste. Sunt cu un om foarte serios, are toate calitățile și pe mine mă bagă într-o zonă în care mă iau transpirațiile, intru în ceva serios. Și ea are o fată pe care o cunosc și pe care o să o respect”,a spus Ogică în emisiunea lui Dan Capatos.

Prima lor întâlnire a avut loc chiar în ziua în care au semnat actele de căsătorie. Ogică susține că între ei a fost dragoste la… primul apel video. Sâmbătă, 16 mai, Ogică s-a căsătorit oficial cu Paula Cojocari, o notăriță în vârstă de 46 de ani din Timișoara. Ei bine, la aproape o lună de la declarațiile sale publice, Ogică s-a ținut de cuvânt și a dus-o pe Paula în fața altarului.

Cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, departe de ochii curișilor, semn că Ogică a preferat de data aceasta discreția și liniștea. Sâmbătă, 16 mai, cei doi au sărbătorit prima zi în calitate de soț și soție. „Spaima loteriei” a postat pe social media mai multe imagini cu el și proaspăta lui soție, în dreptul cărora a scris: „Prima zi de căsătorie cu Paula Oana, o iubire pe care o aleg pentru totdeauna” – vezi imagini de la nuntă în GALERIA FOTO.

