Acasă » Știri » Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”

Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”

De: Irina Vlad 17/05/2026 | 09:30
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”
Stelian Ogică s-a căsătorit / sursă foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La nici un an de la divorțul de Alexandra, fosta lui soție, Stelian Ogică (57 de ani) este mai îndrăgostit ca niciodată. „Spaima loteriei”, așa cum a fost supranumit în trecut, și-a oficializat relația cu femeia alături de care are de gând să trăiască până la finalul vieții. 

În urmă cu doar câteva săptămâni, Ogică vorbea deschis despre noua femeie din viața lui. Proaspăt divorțat de Alexandra, o tânără de 33 de ani, „spaima loteriei” și-a găsit rapid fericirea în brațele Paulei.

Stelian Ogică s-a căsătorit a cincea oară

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, el a povestit începutul atipic al relației lor. Povestea de dragoste dintre el și Paula a fost la distanță, prin conversații și apeluri video, fără ca cei doi să se întâlnească vreodată față în față.

„O să fac un anunț foarte tare. Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc. Sunt foarte mândru de viitoarea mea iubită și sunt foarte îndrăgostit de femeia cu care sunt, iar lucrurile între noi sunt foarte serioase și asumate. Ea este jurist, este o femeie matură, are tot ce îi trebuie unei femei de 46 de ani.

Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste. Sunt cu un om foarte serios, are toate calitățile și pe mine mă bagă într-o zonă în care mă iau transpirațiile, intru în ceva serios. Și ea are o fată pe care o cunosc și pe care o să o respect”,a  spus Ogică în emisiunea lui Dan Capatos.

Prima lor întâlnire a avut loc chiar în ziua în care au semnat actele de căsătorie. Ogică susține că între ei a fost dragoste la… primul apel video. Sâmbătă, 16 mai, Ogică s-a căsătorit oficial cu Paula Cojocari, o notăriță în vârstă de 46 de ani din Timișoara. Ei bine, la aproape o lună de la declarațiile sale publice, Ogică s-a ținut de cuvânt și a dus-o pe Paula în fața altarului.

Cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, departe de ochii curișilor, semn că Ogică a preferat de data aceasta discreția și liniștea. Sâmbătă, 16 mai, cei doi au sărbătorit prima zi în calitate de soț și soție. „Spaima loteriei” a postat pe social media mai multe imagini cu el și proaspăta lui soție, în dreptul cărora a scris: „Prima zi de căsătorie cu Paula Oana, o iubire pe care o aleg pentru totdeauna” – vezi imagini de la nuntă în GALERIA FOTO.

Stelian Ogică a divorțat azi și mâine se căsătorește. Anunțul făcut în direct la Dan Capatos Show i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat că tatăl ei se căsătorește pentru a cincea oară? Stelian Ogică a făcut dezvăluiri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
Știri
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
Știri
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
Click.ro
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Ce trebuie să ai în mașină la graniță în 2026. Verificările recomandate înainte de a pleca cu mașina în străinătate
Promotor.ro
Ce trebuie să ai în mașină la graniță în 2026. Verificările recomandate înainte de a...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat
Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar ...
S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar au rămas prieteni
Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul
Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
Cezar din București a cumpărat un pepene din Carrefour, pe care a dat 50 lei. Ajuns acasă. l-a tăiat. ...
Cezar din București a cumpărat un pepene din Carrefour, pe care a dat 50 lei. Ajuns acasă. l-a tăiat. Ce era în interior, de fapt
Vezi toate știrile