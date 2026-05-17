De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

Alexandra Căpitănescu a primit doar 56 de puncte din partea juriilor naționale în finala Eurovision Song Contest 2026, însă votul publicului a schimbat complet clasamentul și a propulsat România printre favoritele competiției. Artista a încheiat concursul pe locul al treilea, după ce telespectatorii europeni au apreciat masiv momentul său de pe scena din Viena.

Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul al treilea în finala Eurovision Song Contest 2026, competiție la care au participat 25 de țări. Artista a impresionat publicul cu o piesă rock intensă și un show spectaculos pe scena din Viena, unde luminile, decorul și prezența unui personaj-fantomă au construit povestea unei lupte interioare care se transformă, la final, într-un moment de pace și eliberare.

Mulți fani au apreciat conceptul artistic și prestația vocală a Alexandrei, considerată una dintre cele mai puternice din concurs. Totuși, anumite elemente ale show-ului au fost comparate cu stilul Lady Gaga. Sasha Sova, un cunoscut vocal coach din Turcia, a remarcat încă din primele minute ale analizei sale că momentul are „Lady Gaga vibes”.

Asemănările nu au reprezentat o problemă pentru public, motiv pentru care România a primit foarte multe voturi din partea telespectatorilor. În schimb, juriile naționale ar fi putut sancționa lipsa de originalitate percepută, ceea ce ar explica de ce România a primit punctaj maxim doar din partea Luxemburgului, în ciuda succesului uriaș avut la public.

Ce a spus despre piesa sa

Unele publicații străine au catalogat melodia „Choke me” drept „periculoasă” și „iresponsabilă”, interpretând titlul ca o referire la strangularea sexuală, însă artista a explicat că mesajul real al piesei este cu totul diferit. Alexandra Căpitănescu susține că este o metaforă pentru presiunea pe care oamenii și-o pun singuri, pentru fricile interioare, nesiguranțele și sentimentul de sufocare emoțională provocat de propriile așteptări.

Cântăreața a precizat că melodia nu a fost concepută niciodată cu o conotație sexuală, ci reflectă vulnerabilitatea și lupta interioară pe care multe persoane o trăiesc.

„Choke Me” este o metaforă pentru presiunea pe care uneori o punem asupra noastră. Vorbeşte despre frici interioare, îndoială de sine şi sentimentul de a fi sufocat emoţional de propriile aşteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual, a transmis Alexandra Căpitănescu.

CITEȘTE ȘI: De ce Australia participă la Eurovision, deși nu este în Europa. Delta Goodrem e pe locul 2 în topul preferințelor

Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans