Acasă » Știri » De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

De: Andreea Stăncescu 17/05/2026 | 10:28
De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision
Alexandra Căpitănescu a fost comparată cu Lady Gaga
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Alexandra Căpitănescu a primit doar 56 de puncte din partea juriilor naționale în finala Eurovision Song Contest 2026, însă votul publicului a schimbat complet clasamentul și a propulsat România printre favoritele competiției. Artista a încheiat concursul pe locul al treilea, după ce telespectatorii europeni au apreciat masiv momentul său de pe scena din Viena.

Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul al treilea în finala Eurovision Song Contest 2026, competiție la care au participat 25 de țări. Artista a impresionat publicul cu o piesă rock intensă și un show spectaculos pe scena din Viena, unde luminile, decorul și prezența unui personaj-fantomă au construit povestea unei lupte interioare care se transformă, la final, într-un moment de pace și eliberare.

Mulți fani au apreciat conceptul artistic și prestația vocală a Alexandrei, considerată una dintre cele mai puternice din concurs. Totuși, anumite elemente ale show-ului au fost comparate cu stilul Lady Gaga. Sasha Sova, un cunoscut vocal coach din Turcia, a remarcat încă din primele minute ale analizei sale că momentul are „Lady Gaga vibes”.

Asemănările nu au reprezentat o problemă pentru public, motiv pentru care România a primit foarte multe voturi din partea telespectatorilor. În schimb, juriile naționale ar fi putut sancționa lipsa de originalitate percepută, ceea ce ar explica de ce România a primit punctaj maxim doar din partea Luxemburgului, în ciuda succesului uriaș avut la public.

Sursa foto: captură video Youtube

Ce a spus despre piesa sa

Unele publicații străine au catalogat melodia „Choke me” drept „periculoasă” și „iresponsabilă”, interpretând titlul ca o referire la strangularea sexuală, însă artista a explicat că mesajul real al piesei este cu totul diferit. Alexandra Căpitănescu susține că este o metaforă pentru presiunea pe care oamenii și-o pun singuri, pentru fricile interioare, nesiguranțele și sentimentul de sufocare emoțională provocat de propriile așteptări.

Cântăreața a precizat că melodia nu a fost concepută niciodată cu o conotație sexuală, ci reflectă vulnerabilitatea și lupta interioară pe care multe persoane o trăiesc.

„Choke Me” este o metaforă pentru presiunea pe care uneori o punem asupra noastră. Vorbeşte despre frici interioare, îndoială de sine şi sentimentul de a fi sufocat emoţional de propriile aşteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual, a transmis Alexandra Căpitănescu.

CITEȘTE ȘI: De ce Australia participă la Eurovision, deși nu este în Europa. Delta Goodrem e pe locul 2 în topul preferințelor

Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
Știri
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat…
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Știri
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | 635
BANCUL ZILEI | 635
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a ...
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României ...
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” ...
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Vezi toate știrile