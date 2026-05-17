Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să vă fie rușine!”

Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul al treilea la Eurovision Song Contest 2026, însă rezultatul a fost urmat de discuții aprinse în spațiul public. Controversa a apărut după ce juriul din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, în timp ce punctajul maxim de 12 puncte a fost direcționat către Polonia.

Distribuția voturilor juriului moldovean a fost una diversă: Israel a primit 10 puncte, Grecia 8, Bulgaria 7, iar Norvegia 6 puncte. Decizia a stârnit nemulțumiri în mediul online, unde mulți utilizatori au criticat diferența dintre votul acordat României și cel oferit altor state, în special în contextul relației apropiate dintre România și Republica Moldova.

În același timp, România a oferit 10 puncte Republicii Moldova, ceea ce a amplificat și mai mult reacțiile contradictorii din comentarii. De cele mai multe ori, statele apropiate geografic își acordă cele mai mari punctaje reciproc pentru a se sprijini.

Rețelele sociale au fost inundate de mesaje critice, mulți internauți exprimându-și dezamăgirea față de sistemul de vot și față de deciziile juriului, considerându-le greu de înțeles sau inconsistente cu preferințele publicului.

„Moldova doar 3 puncte și noi le dam 10. Rușine Moldova și Ucraina!”, „Eu nu îmi dau seama cum poți ca jurat să acorzi puncte Greciei, Bulgariei pentru acele mizerii de piese”, „E important, nu juriul,dar telespectatorii. Sunt sigur că din partea Moldovei ,din partea telespectatorilor e nota bună! Personal eu am votat mereu Romania”, „Multe țări au primit cele mai multe puncte de la vecinii lor, mai puțin România…”, „Noi români prosti le dam 10. Vai mama noastră”, „Rușine, Moldova! Am primit mai multe puncte din partea Italiei si Poloniei, decât din partea voastră, „frații de peste Prut”., „Bravo nouă că dăm 10p la Moldova și noi primim 3p. Să ne fie învătătură de minte. Mulțumim Moldova.”, „Ne cam luăm țeapă de la vecini…”, sunt o parte dintre comentariile românilor cu privire la Eurovision.

Ce a transmis Vlad Țurcanu în urma punctajelor

În acest context, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a intervenit cu o postare în care a subliniat diferența dintre votul juriului și cel al publicului. El a menționat că publicul din Republica Moldova ar fi susținut puternic reprezentanta României, în timp ce deciziile juriului au surprins prin rezultat.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a scris directorul Teleradio-Moldova pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: „Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură”

De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision