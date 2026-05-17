De: Irina Vlad 17/05/2026 | 10:04
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: "Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură"
Alexandra Căpitănescu a reușit să ducă România pe podium în finala Eurovision Song Contest 2026. Tânăra artistă, în vârstă de 23 de ani, s-a clasat pe locul al treilea, impresionând publicul și juriile din întreaga Europă. Mihai Trăistariu se numără printre primele persoane publice din țară care au reacționat imediat după concurs. 

Sâmbătă, 16 mai, Alexandra Căpitănescu a terminat finala concursului Eurovision 2026 pe podium, clasându-se pe locul 3 din cei 25 de artiști participanți. România a obținut astfel cel mai bun rezultat din istoria participării sale, cu cel mai mare punctaj obținut vreodată în competiție.

Ce spune Mihai Trăistariu despre prestația Alexandrei Căpitănescu

Momentul său artistic a fost lăudat inclusiv de Mihai Trăistariu, care a avut o primă reacție la doar câteva ore de la anunțarea rezultatelor. După performanța spectaculoasă a Alexandrei Căpitănescu la Eurovision, fostul concurent de la Eurovision 2006, a publicat pe Facebook un mesaj amplu, în care laudă vocea tinerei care a reușit, în sfârșit, să readucă România în topul competiției.

„România a excelat aseară la Eurovision după ani și ani de încercări fără succes ! Am spus mereu un singur lucru : țara noastră a avut rezultate de top DOAR atunci când a trimis voci foarte bune. Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură.

Ca să fii sigur că treci de votul politic și de alte ciudățenii, la Eurovision, doar o voce foarte bună poate ridica întregul moment și s-o aducă în față ! Indiferent dacă-ți place piesa sau nu !

Eurovisionul a devenit un amalgam de stiluri, voci, trenduri, show, grafică, dans, costume, artificii. Ceea ce e foarte fain.

Dar… Ca să nu riști un rezultat la plesneală… trimiți o voce foarte bună și ai garanția că intri în top 10. Bravo, Alexandra ! Bravo, România !”, și-a început mesajul Mihai Trăistariu pe Facebook.

Mesajul lui Trăistariu a continuat cu o serie de observații și critici legate de sistemul de jurizare și votare al competiției. El s-a arătat total surprins și confuz de punctajul mic primit de România din partea juriului, dar și de modul în care au fost distribuite voturile între țări: „vecinii îți fau în cap, nu te mai vor bine”, a spus artistul.

„Nu înțeleg, totuși, de ce la votul juriului România a primit așa puține puncte : locul 13. JURIILE sunt formate din muzicieni iar muzicienii iubesc vocile bune ! Sau nu le mai iubesc ?  În fine… Trebuie felicitata și Diaspora românească, care cu siguranță a reușit să echilibreze lucrurile.

Și atunci… votul publicului a adus România pe podium. România a dat 10 puncte Moldovei. Iar Moldova a dat 3 puncte României. Aici vor fi discuții, probleme, scandaluri. Nu s-a mai făcut trocul, care se face an de an. Singura țară care ne-a dat 12 puncte a fost Luxembourg, ceea ce e o ciudățenie și un miracol, în același timp. Dar Ukraina ne-a dat doar 3 puncte, Bulgaria tot 3 și Moldova tot 3. Na ! Cică vecinii !!!!!!!! Vecinii nu mai sunt ceea ce-au fost ! Vecinii îți dau în cap ! Nu te mai vor bine.

Concluzia e una clară !

România trebuie să nu se mai retragă NICIODATĂ de la Eurovision ! Și să aleagă bine ! Vor fi ani și ani ! Mai buni sau mai puțin buni…
Dar, dacă trimiți o voce ca lumea… nu te faci de râs”, a concluzionat Mihai Trăistariu.

