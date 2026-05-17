România s-a clasat pe locul al treilea la Eurovision. Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai bun punctaj din istorie

De: Andreea Stăncescu 17/05/2026 | 08:40
Seara de 16 mai a fost una plină de emoții și spectacol la Viena, unde a avut loc marea finală a Eurovision Song Contest 2026. România a reușit una dintre cele mai bune performanțe din istoria participării sale, clasându-se pe locul al treilea, cu cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră în competiție.

Aseară, cei 25 de finaliști ai Eurovision Song Contest 2026 au urcat pe scena din Viena pentru ultimul spectacol al competiției, într-o seară plină de emoție și momente spectaculoase care au ținut publicul cu sufletul la gură până la anunțarea marelui câștigător.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a urcat pe scenă în a doua parte a show-ului, cu numărul de concurs 24, oferind un moment intens și apreciat de publicul european. Artista a interpretat piesa „Choke Me”, una dintre cele mai discutate melodii ale ediției din acest an. Deși versurile au stârnit controverse în presa internațională, ea a explicat că melodia reprezintă, de fapt, o metaforă despre presiunea interioară, nesiguranță și lupta cu propriile așteptări.

România s-a clasat pe locul al treilea

Înaintea finalei, favoriții caselor de pariuri erau reprezentații Finlanda, un duo care a impresionat încă din semifinale și care ocupa primul loc în clasamentele specialiștilor. Pe poziția a doua în topul favoriților se afla Australia, considerată una dintre cele mai puternice prezențe ale ediției din acest an.

Rezultatele finale au adus însă surprize importante. Deși era văzută drept posibilă câștigătoare, Finlanda a încheiat competiția abia pe locul șase, în timp ce Australia s-a clasat pe poziția a patra. Clasamentul final a demonstrat încă o dată că voturile publicului și ale juriilor pot schimba complet pronosticurile făcute înaintea show-ului.

În timpul votului, România a primit sprijin important din partea mai multor țări. Juriul din Luxemburg a acordat punctajul maxim reprezentantei noastre, în timp ce Republica Moldova a oferit României 3 puncte. La rândul său, juriul României a acordat 12 puncte Australiei și 10 puncte Moldovei. Rezultatele finale au fost stabilite, ca în fiecare an, în proporție de 50% de voturile publicului și 50% de voturile juriilor internaționale din cele 35 de țări participante.

Cu un total impresionant de 296 de puncte, România a încheiat competiția pe locul al treilea, marcând cea mai bună performanță a sa din istoria recentă a concursului. Marea câștigătoare a Eurovision Song Contest 2026 a fost Bulgaria, care a obținut 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, cu 343 de puncte.

