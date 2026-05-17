7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare

De: Daniel Matei 17/05/2026 | 08:50
Fețele de pernă vechi ajung adesea uitate în dulap sau aruncate, însă experții în organizare spun că acestea pot avea o a doua viață extrem de utilă în casă. Materialul lor moale, dar rezistent, le face perfecte pentru o varietate de proiecte de organizare, depozitare sau chiar decor.

Potrivit specialiștilor în lifestyle și organizare citați de Good Housekeeping, există numeroase moduri simple prin care aceste obiecte pot fi transformate, fără investiții mari sau abilități avansate de bricolaj.

Genți de depozitare sau organizare pentru haine

Una dintre cele mai populare idei este transformarea fețelor de pernă în pungi de depozitare pentru haine. Acestea pot fi folosite pentru articole de sezon, lenjerii sau haine voluminoase, ajutând la menținerea dulapurilor ordonate și protejate de praf.

Alternativă pentru pungi de cumpărături

Cu puțină cusătură, fețele de pernă pot deveni genți reutilizabile pentru cumpărături. Este o metodă simplă de a reduce consumul de plastic și de a transforma un obiect vechi într-un accesoriu practic de zi cu zi.

Huse pentru haine

Fețele de pernă pot fi folosite ca huse pentru hainele delicate, precum rochii sau cămăși. Materialul permite circulația aerului, dar protejează hainele de praf și murdărie, fiind o alternativă simplă la husele comerciale.

Ambalaje creative pentru cadouri

O altă utilizare populară este reutilizarea lor ca ambalaj pentru cadouri. În loc de hârtie clasică, o față de pernă poate fi transformată într-un ambalaj textil reutilizabil, o idee sustenabilă și tot mai apreciată.

Depozitare pentru pantofi sau articole sezoniere

Fețele de pernă sunt ideale pentru depozitarea pantofilor sau a articolelor pe care nu le folosești frecvent. Ele ajută la protejarea obiectelor și mențin ordinea în dulapuri sau valize.

Proiecte DIY: perdele, perne sau decorațiuni

Pentru cei pasionați de bricolaj, fețele de pernă pot fi transformate în perdele patchwork, fețe de pernă noi sau chiar decorațiuni textile pentru casă. Cu puțină creativitate, pot deveni piese decorative unice.

Alternative pentru donație sau reutilizare responsabilă

Experții recomandă și varianta donației către adăposturi de animale sau centre sociale, unde textilele sunt adesea folosite pentru confortul animalelor sau ca materiale reutilizabile. În plus, dacă nu mai pot fi folosite, materialele textile ar trebui reciclate responsabil, nu aruncate direct la gunoi.

