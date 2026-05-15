Obiceiuri care îți murdăresc casa fără să îți dai seama. Ce spun experții în curățenie

Mulți oameni cred că își mențin casa curată printr-o rutină obișnuită de curățenie, însă experții atrag atenția că anumite obiceiuri aparent inofensive pot avea efectul opus.

Potrivit specialiștilor în organizare și igienă citați de Good Housekeeping, unele greșeli frecvente pot face locuința mai murdară, mai dezordonată și chiar mai greu de întreținut în timp.

Unul dintre cele mai comune obiceiuri este folosirea excesivă a produselor de curățenie. Deși pare că „mai mult înseamnă mai bine”, experții spun că surplusul de detergent poate lăsa reziduuri pe suprafețe, atrăgând praf și murdărie în loc să le elimine. O altă greșeală frecventă este amestecarea produselor de curățenie, o practică ce poate fi periculoasă și poate reduce eficiența soluțiilor folosite.

Iată ce spun specialiștii că oamenii tind să facă greșit în case:

Nu pun încălțămintea și hainele la locul lor

Acest obicei duce la grămezi de pantofi abandonați lângă ușa de la intrare, precum și la paltoane aruncate pe spătarele scaunelor sau pe pat. De multe ori ești epuizat când ajungi acasă, dar efortul de a-ți pune pantofii și haina la locul lor mută haosul din hol și previne riscul de împiedicare! Ia-ți câteva momente pentru a face ordine și pentru a organiza lucrurile astfel încât fiecare să aibă un loc al său – iar hainele pe care nu le porți frecvent ar trebui depozitate în dulap.

Lăsarea resturilor de mâncare în sita chiuvetei

Nu există nimic mai neplăcut decât să găsești resturi vechi de mâncare blocate în sita chiuvetei din bucătărie. Orice ai face, nu le clăti direct în scurgere! Acest lucru poate duce la blocaje și la apariția unui miros neplăcut. Persoanele care au case ordonate îndepărtează imediat orice urmă de mâncare, înainte ca aceasta să aibă timp să se descompună sau să ajungă în țevi. Resturile pot fi aruncate la gunoi sau puse în containerul de compost. Investiția într-o sită cu mâner poate face procesul mai ușor și mai puțin neplăcut.

Nu despachetează bagajul după o călătorie

După ce ajungi acasă din vacanță, este foarte ușor să lași valiza, încă nedespachetată, la capătul patului. Însă acesta este un obicei pe care persoanele cu case ordonate îl evită. Poate accentua senzația de „melancolie post-vacanță” și îți poate afecta starea de spirit, făcându-te să te simți mai puțin productiv. Dacă nu reușești să despachetezi imediat ce ajungi acasă, este important să îți stabilești un moment clar pentru acest lucru, astfel încât valiza să nu rămână uitată acolo.

Lăsarea cumpărăturilor neorganizate

Este esențial să pui imediat la loc alimentele cumpărate – cel puțin pe cele care trebuie refrigerate sau congelate. Restul ajung adesea să fie lăsate pe blatul din bucătărie, mai ales dacă aparțin altor încăperi. Dacă vrei o casă ordonată, aceste lucruri ar trebui puse la locul lor înainte să devină o prezență permanentă pe suprafețele din bucătărie. Dacă nu ai suficient spațiu pentru a depozita produsele, este semn că trebuie să faci ordine în dulapurile din bucătărie și să elimini alimentele expirate.

