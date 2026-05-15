Cum arată noua casă a lui Bogdan de la Ploiești. Are un dressing uriaș: "Trebuie să arate ca un magazin"

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 06:40
Foto: Instagram
Casa lui Bogdan de la Ploiești reflectă perfect stilul de viață pe care artistul îl preferă de ani buni: confort, eleganță și mult bun gust. Deși este unul dintre cei mai apreciați interpreți de manele din România și are venituri considerabile din muzică și evenimente private, cântărețul a ales mereu să fie discret atunci când vine vorba despre averea sa. Totuși, imaginile surprinse recent din locuința lui au atras imediat atenția internauților, care au rămas impresionați de modul în care artistul și-a amenajat casa.

Locuința emană rafinament în fiecare colț, iar amenajarea pare realizată după cele mai noi tendințe în design interior. Artistul a mizat pe un stil modern, însă fără să transforme spațiul într-unul rece sau impersonal. Din contră, fiecare cameră oferă o senzație de căldură și intimitate, lucru observat imediat de cei care au văzut imaginile din interior.

Cum arată casa în care locuiește Bogdan de la Ploiești

Una dintre cele mai spectaculoase zone ale casei este bucătăria, amenajată într-un stil elegant și aerisit. Mobilierul ales se remarcă prin nuanțele de verde fistic, o culoare care oferă luminozitate și o atmosferă relaxantă întregului spațiu. Combinația dintre elementele moderne și finisajele atent alese transformă bucătăria într-un loc extrem de primitor.

În aceeași zonă se află și spațiul de dining, gândit astfel încât să fie atât practic, cât și estetic. Artistul a optat pentru numeroase spații de depozitare, integrate discret în mobilierul modern. Masa aleasă pentru dining are un design contemporan, asemănător celor întâlnite în restaurantele exclusiviste sau în apartamentele de lux. Tot acolo poate fi observată și o vitrină elegantă, destinată băuturilor și obiectelor decorative.

Întreaga amenajare scoate în evidență atenția la detalii și preferința pentru materiale premium. Se observă clar că fiecare element din casă a fost ales cu grijă, pentru a crea un spațiu armonios și confortabil pentru întreaga familie.

Un alt punct impresionant al locuinței este dressingul uriaș. Artistul dispune de un spațiu generos pentru haine, încălțăminte și accesorii, iar organizarea amintește de showroom-urile magazinelor de lux. Hainele sunt aranjate impecabil, fiecare obiect având locul său bine stabilit. În plus, există compartimente speciale pentru bijuterii și accesorii scumpe, semn că interpretul pune mare preț pe ordine și organizare.

Casa lui BDLP/foto: Instagram

„Prima dată când vă arăt noua casă. Hai să vedem dacă vă place. Aici avem un hol generos, care duce direct în living și în bucătăria open-space. Am ales culoarea verde fistic pentru că o ador, mi se pare culoarea anului 2026. Canapeaua asta este divină.

Aici este locul unde mă odihnesc alături de Franco și Thiago, de puii lui tata. Avem aici un detaliu foarte important: citim în timpul liber. Credința pătrunde în orice loc. Uitați ce avem aici. O baie simplă, dormitorul de oaspeți, tot în culoarea verde. Și salteaua trebuie să fie numărul unu, da? Pentru că aici dormiți. Unde te odihnești, acolo construiești.

Haideți să vă arăt și sus locul unde puiuții mei se simt cel mai bine și se odihnesc. Totul sub icoană. Dumnezeu este mereu în sufletul nostru, în fiecare zi din viața noastră.

Vreau să vă arăt un dressing, dar acesta nu este un simplu dressing. Este un magazin acasă. Pentru că un dressing de calitate trebuie să arate ca un magazin. Acesta este dressingul copilașilor mei, dressingul de familie. Și aici avem locul de joacă pentru ei. După cum bine vedeți, cam aceasta este căsuța lui BDP. Sper din toată inima să vă placă și vibe-ul, și să simțiți energia frumoasă pe care o transmite această casă. Eu vă iubesc, vă mulțumesc și sper că v-a plăcut.”, a transmis BDLP.

