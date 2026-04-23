Bogdan de la Ploiești, nevoit să urce pe scenă chiar în noaptea în care i-a murit bunica: "Eram terminat"

De: Simona Vlad 24/04/2026 | 00:54

Momentele din culise nu arată deloc ca pe scenă, iar Bogdan de la Ploiești a spus tot. Artistul a povestit despre una dintre cele mai grele seri din viața lui, când a fost nevoit să urce pe scenă imediat după o pierdere uriașă. Deși publicul îl vede energic și prezent, realitatea din spate a fost complet diferită, iar detaliile te lovesc în plex.

Artistul a vorbit despre presiunea meseriei și sacrificiile pe care le face constant pentru publicul său. A recunoscut că, uneori, durerea trebuie pusă pe pauză, chiar și atunci când pare imposibil.

„În momentul în care a murit bunica mea, bunica mea care m-a crescut, a trebuit să cânt la Galați în ziua aia. A trebuit să cânt în acea seară și m-am dus să cânt, pentru că era o nuntă și știi cum e, nunțile sunt o dată în viață pentru unii și trebuia să mă duc să cânt. Gândește-te, cântam și am simțit pentru prima dată că nu mai eram acolo, eram doar prezent cu vocea, dar eu eram terminat. Mi-a fost greu pentru că bunica mea va rămâne veșnic în sufletul nostru, este îngerul familiei și femeia de la care am preluat bunătatea.”

Durerea din spatele zâmbetului: „Sufletul mi-a plâns de multe ori”

Bogdan nu s-a ferit să vorbească și despre legătura specială pe care o avea cu bunica lui, femeia care l-a crescut. Artistul a descris-o ca pe un pilon emoțional al familiei.

„Gândește-te că bunica mea la țară descânta și veneau toate babele din sat și copiii și avea leac. Îți trecea instant dacă te durea capul și era de o bunătate de nedescris, niciodată n-a făcut rău nimănui. Eu am preluat asta de la ea, mă iubea foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a prins să mă vadă la televizor, se mândrea foarte tare cu mine. N-am plâns niciodată ca să stârnesc emoție, dar când a murit bunica mea am plâns, chiar dacă sufletul mi-a plâns de multe ori.”

Când vocea te lasă, dar scena nu te iartă: „Nu mai aveam voce deloc”

Bogdan de la Ploiești a vorbit și despre momentele în care corpul pur și simplu cedează. Artistul a povestit despre un concert în care era complet răgușit, dar nu a avut opțiunea de a anula. Publicul era acolo, iar responsabilitatea era prea mare ca să dea înapoi.

„Mi s-a întâmplat să am un concert și nu mai aveam voce deloc, eram răgușit la maxim și am aruncat pe vocea a doua, nu aveam cum altfel. Nu mai aveam voce la eveniment și nu știu cum am trecut cu bine peste el, a cântat mai mult vocea a doua. Era un majorat și am putut să fentez, dar m-a durut sufletul foarte tare.”

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Taxele uriașe pe care BDLP le plătește anual statului român: ”În ziua de astăzi trebuie să fii ...
Taxele uriașe pe care BDLP le plătește anual statului român: ”În ziua de astăzi trebuie să fii corect”
Motivul real pentru care Bogdan de la Ploiești nu își expune relația cu Vanessa: ”Toată perioada ...
Motivul real pentru care Bogdan de la Ploiești nu își expune relația cu Vanessa: ”Toată perioada asta a fost ciudată”
Vedeta de care oamenii râd pentru că își plimbă câinele în cărucior: „Are 15 ani și jumătate ...
Vedeta de care oamenii râd pentru că își plimbă câinele în cărucior: „Are 15 ani și jumătate și trăiește cea mai frumoasă viață”
Secretul întunecat al unui cunoscut influencer: ”Bunica m-a blestemat că mi-am împușcat unchiul”
Secretul întunecat al unui cunoscut influencer: ”Bunica m-a blestemat că mi-am împușcat unchiul”
O menajeră a găsit 4.000 de euro când făcea curățenie în biroul patronului. Ce a făcut imediat ...
O menajeră a găsit 4.000 de euro când făcea curățenie în biroul patronului. Ce a făcut imediat după i-a adus un salariu dublu
Stilistul Neculai Stanciu, prima reacție după ce Larisa Udilă l-a pus la zid: ”Eu zic să ia informațiile ...
Stilistul Neculai Stanciu, prima reacție după ce Larisa Udilă l-a pus la zid: ”Eu zic să ia informațiile pe care i le-am dat, că le-am dat gratis”
Vezi toate știrile