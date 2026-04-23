Secretul întunecat al unui cunoscut influencer: ”Bunica m-a blestemat că mi-am împușcat unchiul”

Un cunoscut influencer de pe TikTok și You Tube a dezvăluit unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale sale. Tânărul și-a împușcat unchiul cu un pistol airsoft modificat, faptă pe care o consideră greșeala vieții sale.

Într-un moment de vulnerabilitate, Cedy s-a filmat în timp ce vorbea deschis despre lucrurile mai puțin știute din viața sa, în special despre unul dintre cele mai dificile episoade prin care a trecut. Fără să intre în detalii, el a mărturisit că și-a împușcat unchiul, din greșeală, cu un pistol.

Influencerul Cedy: „Bunica mă blestemă din cauză că mi-am împușcat unchiul”

În fața comunității sale online, Cedy a recunoscut că acest incident este unul dintre cele mai nefericite momente din viața sa. Potrivit declarațiilor sale, el a folosit un pistol airsoft modificat, care se află încă la expertiză.

În general, armele airsoft sunt concepute pentru jocuri recreative sau antrenamente, fiind o armă care în mod normal trage cu bile de plastic, la presiune mică. Modificările aduse unui astfel de pistol pot face un airsoft mult mai periculos decât a fost proiectat inițial.

Așa cum a explicat chiar el, în urma acestui incident, relația cu familia a fost serios afectată. Cedy a spus că una dintre cele mai dure reacții a venit din partea bunicii sale, care îl condamnă pentru cele întâmplate.

„Nu am bunici, am doar o bunică. M-a făcut de boala copiilor, m-a blestemat că mi-am împușcat unchiul. Da, ați auzit bine. A fost cea mai mare prostie din viața mea. Pistolul este încă la expertiză. Este un pistol airsoft modificat. De aia nu am povestit niciodată în online chestia asta, dar o povestesc ca să mă deschid în fața voastră și să mă cunoașteți”, a spus Cedy pe TikTok.

