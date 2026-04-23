O menajeră a găsit 4.000 de euro când făcea curățenie în biroul patronului. Ce a făcut imediat după i-a adus un salariu dublu

Gestul unei femei de serviciu l-a emoționat până la lacrimi pe patronul firmei la care lucra. Mai mult, acesta a promovat-o imediat și chiar i-a dublat salariul. Gestul bărbatului a venit după ce femeia a găsit un plic cu bani și deși putea să îi ia fără ca nimeni să observe, aceasta a decis să îi înapoieze. Cum s-a întâmplat totul?

O angajată din Stuttgart, Germania, a găsit un plic cu 4.000 de euro în timpul programului de lucru și a decis să îl returneze șefului său. Angajata, originară din Bosnia, lucra de cinci ani ca femeie de serviciu într-o companie importantă din Stuttgart. Iar într-o dimineață, când făcea curat în biroul șefului, a descoperit un plic cu bani.

„Am găsit un plic sub masă. Când l-am deschis, era plin de bani… 4.000 de euro în numerar și câteva documente. Mi s-au tăiat picioarele. Primul gând a fost că din banii ăștia aș putea cumpăra lemne pentru iarnă pentru copiii mei din Bosnia, să-i trimit mamei pentru medicamente și tot mi-ar mai rămâne ceva. Stăteam acolo, mă uitam la bani și mă gândeam că nimeni nu m-a văzut, nu sunt camere în acea cameră…”, a declarat femeia.

„De astăzi, ea nu mai lucrează ca femeie de serviciu”

Însă, deși avea mare nevoie de acei bani, femeia a decis să returneze suma șefului. A luat plicul și l-a căutat pe șef pentru a returna întreaga sumă. Ei bine, când bărbatul a văzut plicul cu bani, ochii i s-au umezit. Acesta i-a mulțumit femeii pentru gestul său și i-a mărturisit că acei bani erau ultimele sale economii și ar fi trebuit să ajungă la nepoata sa, care avea nevoie urgentă de o operație.

„Am luat mătura în mână și m-am dus direct la șef. I-am spus: «Uitați, domnule șef, asta v-a căzut sub masă». Când i-am dat plicul, m-a privit neîncrezător. M-a întrebat: «Ai deschis plicul?» I-am răspuns: «Da, am văzut banii, dar nu sunt ai mei, așa că i-am adus înapoi». Atunci s-a ridicat, m-a îmbrățișat și a început să plângă. Mi-a spus că banii erau pentru o operație a nepoatei lui și că erau ultimele economii pe care le avea”, a mai povestit femeia.

Gestul acesteia nu a rămas nerăsplătit. Fiind impresionat de faptul că femeia i-a adus banii înapoi, șeful a decis că aceasta merită o promovare. Acum femeia lucrează la recepția firmei și are un salariu dublu.

„Le-a spus tuturor: «Aceasta este imaginea firmei noastre. De astăzi, ea nu mai lucrează ca femeie de serviciu, ci va munci la recepție și va primi un salariu dublu!”, a mai adăugat femeia.

