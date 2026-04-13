Acasă » Știri » Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”

Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”

De: Elisa Tîrgovățu 13/04/2026 | 15:43
Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”
Un anunț de recrutare din România a stârnit rapid interesul utilizatorilor de internet și a provocat numeroase dezbateri în mediul online. Este vorba despre un loc de muncă pentru postul de femeie de serviciu, pentru care se oferă un salariu de 5.000 de euro.

Anunțul de angajare a stârnit reacții puternice în mediul online. O parte dintre români s-au arătat nemulțumiți că un astfel de post este mai bine remunerat decât unele profesii care necesită studii superioare. Pe de altă parte, au existat și utilizatori care au subliniat că munca respectivă este mult mai solicitantă și complexă decât pare la prima vedere.

Oferta a fost publicată de o firmă de curățenie, fără a se preciza dacă salariul menționat este exprimat în valoare brută sau netă.

„5.000 lei net ca femeie de serviciu la bloc? Tocmai ce am văzut un anunț. Și tinerii abia găsesc cu 3.500 după mulți ani de școală și sute de aplicări și interviuri”, a scris un român, potrivit sursei citate.

Internauții au reacționat în lanț

Unii români au pus la îndoială veridicitatea anunțului, suspectând fie că este fals, fie că salariul ar fi oferit „la negru”.

„Ce fel de CV-uri poți atrage pentru un post de femeie de serviciu? Probabil unele în care nu ai prea multe de menționat, poate nici măcar liceul finalizat, cel mult 8–10 clase”, a comentat un internaut.

O altă persoană a remarcat: „Este paradoxul pieței muncii. Toată lumea își dorește funcții de conducere, dar tot mai puțini sunt dispuși să ocupe poziții de execuție”.

Pe de altă parte, au existat și români care au susținut că au întâlnit persoane ce lucrează în astfel de domenii și obțin venituri chiar mai mari. Ei au subliniat totodată că, în țările occidentale, salariile pentru acest tip de muncă pot fi și mai ridicate.

„Tragem de copii să meargă la școală, să învețe bine, să facă o facultate, să aibă un job bun, și după îi judecăm că nu vor să se angajeze ca măturători”, a spus un alt român.

Mulți oameni au fost luați prin surprindere de nivelul ridicat al salariilor din acest domeniu și și-au exprimat deschis nemulțumirea.

„Ce bine că învăț șase ani, ca apoi să mai muncesc încă trei și să ajung să câștig mai puțin decât atât”, a comentat, ironic, o altă persoană.

