Prognoza meteo azi, 1 iunie 2026. Vremea de Ziua Copilului va fi marcată de ploi torențiale, vijelii și grindină

Prognoza meteo azi, 1 iunie 2026. Vremea de Rusalii nu a ținut cu turiștii care s-au aventurat pe litoral în ultimul weekend al lunii mai. Nici ziua de luni, 1 iunie, nu vine cu vești mai bune: meteorologii ANM anunță ploi, descărcări electrice, vânt puternic şi, pe alocuri, vijelii şi grindină.

Vremea de Ziua Copilului în România

Vremea va fi instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Vor fi înnorări accentuate, averse torențiale, vânt puternic, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Cantitățile de apă vor atinge 15…25 l/mp și, pe alocuri, 40-50 l/mp. Ploile vor fi prezente mai mult în sud-est. Temperaturile maxime de luni vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade Celsius, iar cele miinime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade Celsius. Seara va apărea ceață pe alocuri.

Vremea la munte de Ziua Copilului

Din păcate pentru turiști, vremea va fi instabilă și va ploua. Vor fi averse torențiale, cu vânt puternic și descărcări electrice. Pe alocuri vor apărea vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat se pot acumula 40-50 l/mp.

Vremea la mare de Ziua Copilului

Turiștii de pe litoral vor avea parte de vreme plăcută, dar instabilă. Vor fi înnorări temporale și va ploua pe alocuri. Sunt posibile și descărcări electrice izolat. Temperaturile maxime din județul Constanța se vor situa între 22 și 24 de grade. Temperatura apei mării va atinge 19 grade Celsius.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi instabilă. După-amiaza și seara vor fi înnorări accentuate, averse însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Se vor forma condiții de grindină și cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperatura maximă de Ziua Copilului în București va fi de 26 de grade, în timp ce minima va fi de 15-16 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Azi sunt așteptate ploi și precipitații de 6 mm. Temperatura maximă va fi de 16 grade și cea minimă de 11 grade Celsius.

Timișoara – Sunt așteptate ploi, rafale de vânt de 20 km/h și precipitații de 9 mm. Maxima zilei va fi de 21 de grade și minima de 15 grade Celsius.

Iași – Temperatura maximă a zilei va fi dde 19 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 11 grade Celsius.

Constanța – Turiștii care vor vizita orașul nu sunt feriți de ploi. Temperatura maximă va fi de 19 grade și cea minimă de 16 grade.

Craiova – Va ploua moderat și vântul va bate cu 22 km/h. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade și cea minimă de 14 grade Celsius.

Brașov – Din păcate pentru turiști, va fi frig și va ploua. Temperatura maximă va fi de 12 grade și cea minimă de 10 grade Celsius, potrivit vremearomania.com.

