Prognoza meteo azi, 1 iunie 2026. Vremea de Ziua Copilului va fi marcată de ploi torențiale, vijelii și grindină

Prognoza meteo azi, 1 iunie 2026. Vremea de Rusalii nu a ținut cu turiștii care s-au aventurat pe litoral în ultimul weekend al lunii mai. Nici ziua de luni, 1 iunie, nu vine cu vești mai bune: meteorologii ANM anunță ploi, descărcări electrice, vânt puternic şi, pe alocuri, vijelii şi grindină.
Vremea va fi instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Vor fi înnorări accentuate, averse torențiale, vânt puternic, descărcări electrice, vijelii și grindină.
Cantitățile de apă vor atinge 15…25 l/mp și, pe alocuri, 40-50 l/mp. Ploile vor fi prezente mai mult în sud-est. Temperaturile maxime de luni vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade Celsius, iar cele miinime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade Celsius. Seara va apărea ceață pe alocuri.
Din păcate pentru turiști, vremea va fi instabilă și va ploua. Vor fi averse torențiale, cu vânt puternic și descărcări electrice. Pe alocuri vor apărea vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat se pot acumula 40-50 l/mp.
Turiștii de pe litoral vor avea parte de vreme plăcută, dar instabilă. Vor fi înnorări temporale și va ploua pe alocuri. Sunt posibile și descărcări electrice izolat. Temperaturile maxime din județul Constanța se vor situa între 22 și 24 de grade. Temperatura apei mării va atinge 19 grade Celsius.
În Capitală, vremea va fi instabilă. După-amiaza și seara vor fi înnorări accentuate, averse însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Se vor forma condiții de grindină și cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperatura maximă de Ziua Copilului în București va fi de 26 de grade, în timp ce minima va fi de 15-16 grade Celsius.
