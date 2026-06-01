Acasă » Știri » Care sunt cele mai toxice alimente pentru micul dejun, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Îți agresezi ficatul”

Care sunt cele mai toxice alimente pentru micul dejun, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Îți agresezi ficatul”

De: Irina Vlad 01/06/2026 | 05:40
Care sunt cele mai toxice alimente pentru micul dejun, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Îți agresezi ficatul”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pentru mulți specialiști în nutriție, micul dejun este considerat una dintre cele mai importante mese ale zilei. Virgiliu Străescu, medic endocrinolog și nutriționist, a dezvăluit lista celor mai toxice alimente pe care românii le consumă. Sunt considerate otrăvuri pentru organism. 

În România, foarte mulți oameni aleg să consume la micul dejun produse de patiserie. Sunt ieftine, accesibile la orice colț de stradă și oferă rapid senzația de sățietate. Celebrul covrig, merdenele, ștrudele, gogoși, pateuri sau alte produse de patiserie sunt adesea bogate în făină albă rafinată, grăsimi de slabă calitate, sare și aditivi alimentari, având în același timp un conținut redus de minerale, fibre și vitamine.

Dr. Virgiliu Străescu: „Agresezi ficatul și blochezi circulația sângelui”

Obiceiul multor români de a începe ziua cu un covrig, merdenele sau foietaje reprezintă, în cele mai multe cazuri, o alegere comodă, dar și un factor care poate contribui, în timp, la agravarea sau apariția problemelor de sănătate. Virgiliu Stroescu, medic endocrinolog și nutriționist, susține că margarina și uleiurile hidrogenate folosite frecvent în produsele de patiserie afectează serios organismul.

„Margarina și grăsimile hidrogenate din produsele de patiserie sunt ca o «tencuială» pentru artere. Corpul nu știe ce să facă cu aceste grăsimi artificiale. Când mănânci o gogoașă sau un foietaj dimineața, îți agresezi ficatul și blochezi circulația sângelui. Este o hrană moartă, lipsită de nutrienți”, afirmă medicul.

Specialiștii în nutriție recomandă ca micul dejun să fie bogat în alimente cât mai puțin procesate, fibre și grăsimi sănătoare, precum ouă, brânzeturi, iaurt, legume, fructe, nuci, semințe și pâine integrală. Aceste alimente oferă corpului energie constantă, susțin metabolismul și reduc senzația de foame pe parcursul zilei.

Produsele de patiserie consumate frecvent determică adesea creșterea rapidă a glicemiei, urmată de scăderi bruște, ceea ce duce la apariția foamei și implicit a tendinței de a consuma alimente în exces. De asemenea, consumul frecvent de foietaje, covrigi, gogoși pe stomacul gol, mai ales la micul dejun, pot avea efecte precum: oboseală și lipsa de energie, dificultăți de concentrare, pofta de dulciuri și gustări, balonare, reflux gastroesofagian și digestie lentă.

Medicul Virgiliu Stroescu arată românilor cât zahăr este într-un litru de băutură moartă care provoacă diabet dar oferă și soluția sănătoasă- zeama vie

Află ce mănâncă Dr. Virgiliu Stroescu seara ca să slăbească. Secretul care îți poate schimba silueta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
Știri
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Știri
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o cursă pe care nu o câștigăm niciodată”
Adevarul
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o...
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
Digi24
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Click.ro
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
go4it.ro
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a...
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare ...
Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare periodic frustrările noastre”
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum ...
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul real
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
Vezi toate știrile