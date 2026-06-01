Care sunt cele mai toxice alimente pentru micul dejun, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: ”Îți agresezi ficatul”

Pentru mulți specialiști în nutriție, micul dejun este considerat una dintre cele mai importante mese ale zilei. Virgiliu Străescu, medic endocrinolog și nutriționist, a dezvăluit lista celor mai toxice alimente pe care românii le consumă. Sunt considerate otrăvuri pentru organism.

În România, foarte mulți oameni aleg să consume la micul dejun produse de patiserie. Sunt ieftine, accesibile la orice colț de stradă și oferă rapid senzația de sățietate. Celebrul covrig, merdenele, ștrudele, gogoși, pateuri sau alte produse de patiserie sunt adesea bogate în făină albă rafinată, grăsimi de slabă calitate, sare și aditivi alimentari, având în același timp un conținut redus de minerale, fibre și vitamine.

Dr. Virgiliu Străescu: „Agresezi ficatul și blochezi circulația sângelui”

Obiceiul multor români de a începe ziua cu un covrig, merdenele sau foietaje reprezintă, în cele mai multe cazuri, o alegere comodă, dar și un factor care poate contribui, în timp, la agravarea sau apariția problemelor de sănătate. Virgiliu Stroescu, medic endocrinolog și nutriționist, susține că margarina și uleiurile hidrogenate folosite frecvent în produsele de patiserie afectează serios organismul.

„Margarina și grăsimile hidrogenate din produsele de patiserie sunt ca o «tencuială» pentru artere. Corpul nu știe ce să facă cu aceste grăsimi artificiale. Când mănânci o gogoașă sau un foietaj dimineața, îți agresezi ficatul și blochezi circulația sângelui. Este o hrană moartă, lipsită de nutrienți”, afirmă medicul.

Specialiștii în nutriție recomandă ca micul dejun să fie bogat în alimente cât mai puțin procesate, fibre și grăsimi sănătoare, precum ouă, brânzeturi, iaurt, legume, fructe, nuci, semințe și pâine integrală. Aceste alimente oferă corpului energie constantă, susțin metabolismul și reduc senzația de foame pe parcursul zilei.

Produsele de patiserie consumate frecvent determică adesea creșterea rapidă a glicemiei, urmată de scăderi bruște, ceea ce duce la apariția foamei și implicit a tendinței de a consuma alimente în exces. De asemenea, consumul frecvent de foietaje, covrigi, gogoși pe stomacul gol, mai ales la micul dejun, pot avea efecte precum: oboseală și lipsa de energie, dificultăți de concentrare, pofta de dulciuri și gustări, balonare, reflux gastroesofagian și digestie lentă.

Medicul Virgiliu Stroescu arată românilor cât zahăr este într-un litru de băutură moartă care provoacă diabet dar oferă și soluția sănătoasă- zeama vie

Află ce mănâncă Dr. Virgiliu Stroescu seara ca să slăbească. Secretul care îți poate schimba silueta