Ritualul Andreei Marin. Care este primul lucru pe care vedeta TV îl face în fiecare dimineață: "E o chestiune de disciplină"

Ritualul Andreei Marin. Care este primul lucru pe care vedeta TV îl face în fiecare dimineață: ”E o chestiune de disciplină”

De: Andreea Stăncescu 01/06/2026 | 06:20
Ce ritual are Andreea Marin în fiecare dimineață / Foto: Facebook
Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități de pe micile ecrane din România. De-a lungul anilor, vedeta a demonstrat că disciplina, organizarea și perseverența pot contribui la succesul profesional și personal. Am aflat ce face fosta prezentatoare TV în fiecare dimineață!

Andreea Marin are multe obiceiuri pe care le respectă în fiecare zi! Unul dintre ritualurile pe care nu le omite niciodată este aranjarea patului imediat după ce se trezește. Pentru mulți poate părea un gest banal, însă pentru vedeta reprezintă un exercițiu de disciplină și ordine. Ea consideră că acest obicei îi oferă senzația că începe într-un mod organizat și că îi pregătește mentalitatea pentru toate activitățile care urmează.

Vedeta a explicat că se simte mult mai bine într-un mediu ordonat și că are nevoie ca lucrurile din jur să fie așezate și organizate. Curățenia și disciplina o ajută să se concentreze mai ușor, iar ordinea din casă contribuie la starea sa de bine. În rutina de dimineață intră și momente de reflecție și rugăciune, pe care le consideră esențiale pentru echilibrul interior.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personajul care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Insă, da, asta sunt. Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina.

Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus Andreea Marin.

Andreea Marin arată ideal la 51 de ani

Pe lângă aceste obiceiuri, Andreea Marin încearcă să includă și mișcarea în programul său. Atunci când timpul îi permite, aleargă dimineața, iar dacă agenda este prea încărcată, mută activitatea fizică în a doua parte a zilei. Totodată, spune că a învățat să fie mai îngăduitoare cu sine atunci când nu reușește să bifeze tot ce și-a propus, considerând că acceptarea propriilor limite este la fel de importantă ca disciplina.

„Uneori alerg dimineața, alteori nu am timp, pentru că trebuie să încep ceva dimineața, și încerc să fac asta mai târziu, după-amiază. Uneori nu reușesc, și încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele. Este un lucru pe care cu greu l-am învățat. Până la urmă trebuie să ajungi să te înțelegi și pe tine”, a mai spus vedeta.

