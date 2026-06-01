O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis

DJ Harra a fost una dintre cele mai cunoscute artiste din România în urmă cu mai bine de 10-15 ani. Dana Neacșu, pe numele ei din buletin, a devenit virală după ce a început să mixeze muzică topless, în cluburile din România. A bifat numeroase apariții la TV, dar în ultimii ani a preferat să rărească aparițiile în showbiz-ul românesc. A preferat să se concentreze pe muzică și pe noua sa afacere!

Cum arată DJ Harra acum

În prezent, artista are 40 de ani și încă pune muzică. Doar că, în ultimii ani, a preferat să o facă îmbrăcată! Dana Neacșu a decis să renunțe la stilul libertin și acum adoptă ținute mulate și provocatoare, dar care îi acoperă bustul.

DJ Harra este la fel de activă, după cum se vede pe contul ei de Instagram. Mixează în continuare muzică în cadrul unor evenimente publice și chiar a lansat mai multe piese în ultimul an.

Ce afacere are Dana Neacșu acum

Cu toate că pare că îi merge bine din muzică, artista a decis să își deschidă o afacere la care probabil fanii ei nu se gândeau. Aceasta a lansat un parfum menit să relaxeze și să readucă organismul la o stare de calm.

Potrivit contului oficial de Instagram, este vorba despre un produs de sănătate care promite „calm în 20 de secunde”. Acesta susține că poate să ofere un reset mental instant.

„Preia controlul asupra strarilor de agitație”, se arată în descrierea produsului căruia DJ Harra îi face reclamă.

DJ Harra, probleme de sănătate din cauza bustului

La începutul acestui an, artista a avut probleme de sănătate din cauza sânilor săi. Aceasta are probleme cu cervicala și a fost nevoită să pună pe pauză cariera artistică. Starea sa de rău a împiedicat-o să stea în picioare și a a tras „frâna”.

”În ultimele 6 luni am refuzat toate evenimentele pentru că am avut un episoade de vertij pe care l-am făcut, în primul rând, de la cervicală, pentru că nu am mușchii spatelui dezvoltați și greutatea sânilor este toată susținută de cervicală. A plusat foarte tare la acest vertij și urechea internă. În 15 ani de DJ-ală, cu căștile și cu toată bubuială, nu m-am protejat deloc. Și cam asta a urmat!”, a spus DJ Harra pentru Click!

Dana Neacșu și-a anulat turneul din America

Se pare că artista avea agenda plină pentru acest an. DJ Harra a fost nevoită să renunțe la mai multe contracte din cauza sănătății. Starea de vertij nu i-a mai permis să stea la pupitrul de DJ și să încânte publicul cu muzica sa.

“De vreo 2-3 săptămâni sunt funcțională dar aproape o lună am stat numai în pat, nu am putut să mă mișc, să fac nimic, după care mă mișcam destul de ușor, cu ajutor, m-a luat salvarea la spital. Încă iau pastille. De fapt, iau pastile pentru vertij de aproape 5 luni și jumătate. Odată cu vertijul ăsta bineînțeles că a revenit în forță și anxietatea! A fost o perioadă absolut îngrozitoare! La evenimente am fost doar la cele unde trebuia să merg, adică de Crăciun și de Revelion. În rest, am refuzat și am reprogramat totul pentru vară, inclusiv turneul în Statele Unite ale Americii”, a mai povestit DJ Harra.

Dj Harra luptă cu anxietatea

Încă de mică, de la vârsta de 5 ani, artista se luptă cu anxietatea. Totul a pornit când a vizionat pe furiș un film de groază și, în noaptea următoare, a avut un coșmar oribil. A fost momentul care i-a declanșat mai multe frici și anxietăți de care încă nu a scăpat.

„Primul atac de panică l-am avut chiar la 5-6 ani. Atunci am înțeles de ce nu ai voie să te uiți la filmele unde ai limită de vârstă. De atunci eu nu am mai putut să dorm cu spatele la ușă. Abia acum merg la terapie, încerc să trec peste asta”, a spus Dj Harra, potrivit CSID.ro.

Dana susține că terapia o ajută. Aceasta îi sfătuiește pe toți cei care trec prin aceleași stări ca ale ei să apeleze la ajutor specializat și să nu se rușineze de acest lucru.

„Să mergi la terapeut nu înseamnă că ești nebun, ci că ești sănătos și conștientizezi că ai probleme și trebuie să le rezolvi”, a mai spus aceasta.

DJ Harra a fost adoptată

Un lucru pe care mulți fani probabil nu îl cunosc despre Dana Neacșu este faptul că a fost adoptată când avea câteva luni. Părinții ei au muncit toată viața să îi ofere tot ce și-a dorit și au iubit-o necondiționat, chiar dacă nu este fiica lor biologică.

„Ei s-au străduit și mi-au oferit în permanență cele mai bune condiții. N-am avut o copilărie nașpa. Sunt mulți copii care nu sunt adoptați niciodată”, a spus DJ Harra, conform sursei citate.

