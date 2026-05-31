Îți mai aduci aminte de DJ Rynno? Unde s-a mutat Sorin Costache și cu ce se ocupă acum

DJ Rynno, pe numele său real Sorin Costache, făcea furori în România în urmă cu câțiva ani. Cânta alături de solista Sylvia și piesele lor erau apreciate de public. Cu toate acestea, artistul a luat o decizie radicală de dragul soției sale, care a fost la un pas de moarte. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

După ce a mixat timp de 12 ani și a cucerit topul artiștilor din România alături de DJ Sava sau Sylvia, DJ Rynno a decis să renunțe la muzică. Printre cele mai cunoscute hituri ale sale se numără piesele „Feel” și „Save me”.

Cum arată DJ Rynno acum

Anul 2018 a venit cu o schimbare majoră pentru artist. Sorin, în vârstă de 52 de ani, a renunțat la cariera de succes pe care o avea în România și s-a mutat în Suedia, una din țările europene cu un ridicat nivel de trai. A făcut acest lucru de dragul soției sale și nu pare că regretă pasul făcut.

Potrivit Libertatea, acesta s-a mutat în orașul Göteborg și a luat-o de jos. A început să pună muzică în diverse localuri, începând de jos, ca în primii săi ani din carieră. Printre piesele cu care îi bucură pe suedezi se numără ”Save me”, „Breathe”, „Deep”, „Feel”, „Noi doi” ori „De neînlocuit”, cântate cu Sylvia.

De ce s-a mutat DJ Rynno din România

Sorin și Luisa au ales să emigreze în Suedia pentru un trai mai bun. Aceștia au împreună un fiu pe nume David Alexandru, care s-a născut în 2011. În acel an, la 5 zile de la naștere, Luisa a suferit un AVC în timp ce alăpta. A fost momentul în care DJ Rynno a decis să părăsească România.

“Vineri, în jurul orei 14.00, soției mele i-a amorțit mâna dreaptă, a făcut spume la gura și a căzut la pământ. Timp de 5 minute a fost într-o stare de inconștiență totală. La Spitalul Pantelimon, medicul care era de gardă ne-a spus că soția mea nu are nimic grav și că putem pleca. Cum am ajuns acasă, ea a făcut o altă criză. Din cauza incompetenței doctorilor, soția mea era să moară. Dacă cheagurile de sânge ajungeau la cap, nu i se mai oxigena creierul”, a povestit Dj Rynno în 2011.

Soția artistului a fost la un pas de moarte

Sorin a povestit ce calvar a trecut după AVC-ul soției sale. Acesta a mărturisit că a trăit un chin timp de trei luni și, din cauză că era la spital mereu, nu și-a putut vedea fiul în timp ce soția era internată.

Cu toate că a trecut peste acest hop din viața ei, Luisa i-a spus soțului ei că își mai dorește un copil. Cu toate astea, DJ Rynno se teme să nu își piardă soția, motiv pentru care a ales să nu mai încerce să conceapă al doilea copil.

„Am dormit în fața spitalului, într-o mașină. Trei luni am stat așa. Mama și soacra mea făceau cu schimbul, chiar ca la un serviciu, 8 ore și 8 ore, pentru a sta cu copilul. Nu puteam să-mi văd băiețelul, iar asta a fost dramatic. Luisa își dorește al doilea copil, dar mie îmi este foarte frică. Ea încă mai crede că poate face al doilea copil, dar eu nu mai vreau. De frică. Nu-mi doresc să cresc singur doi copii”, a spus Dj Rynno despre coșmarul trăit.

Unde locuiește Sorin Costache acum

În momentul în care au ajuns în țara adoptivă, cei doi soți s-au mutat în orașul Göteborg. Au decis să se înscrie la cursuri de limba suedeză pentru a se integra repede în comunitate.

În prezent, potrivit paginii sale de Facebook, locuiește în orașul Boras, care are o populație estimată la aproape 74.000 de locuitori.

Cu ce se ocupă DJ Rynno acum

Potrivit Click!, Sorin Costache a fost și șofer de autobuz în Suedia pentru Connect Bus. Cu toate că susține că este o meserie frumoasă, responsabilitatea este uriașă.

Acum, DJ Rynno se declară un bărbat fericit și împlinit. Se bucură de noua sa viață și mai pune muzică, ori de câte ori este solicitat.

CITEȘTE ȘI:

Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru și are job nou

Cum arată acum Daria Cuflic, ispita cu care Răzvan Kovacs a înșelat-o pe Ema Oprișan la Insula Iubirii. Ce afacere are?