Meterologii Accuweather, în alertă: În București, aerul a atins un nivel de poluare ridicat. Care sunt sfaturile experților

De: Denisa Crăciun 31/05/2026 | 09:20
Poluare București/ sursa foto: accuweather
Bucureștiul este printre cele mai poluate orașe din țară, mai ales din cauza traficului uriaș de zi de zi. Meteorologii Accuweather vin cu o atenționare serioasă cu privire la acest aspect. Aerul a atins un nivel de poluare ridicat. De asemenea, specialiștii vin cu sfaturi importante.

O nouă atenționare vine din partea meteorologilor Accuweather. De această dată nu este vorba despre vreme, ci despre nivelul de poluare ridicat care a cuprins întreaga Capitală. Specialiștii sunt în alertă și asta pentru că duminică, 31 mai, Accuweather transmite faptul că aerul are o calitate slabă. Acest lucru poate fi periculos pentru persoanele sensibile, mai ales cele care se confruntă cu astm sau alergii. Mai mult decât atât, recomandarea meteorologilor este una importantă.

Aer poluat în București

Poluarea este mult mai întâlnită în mediul urban, decât în mediul rural. Un rol important, atunci când vine vorba despre poluare îl are traficul uriaș. În București, de exemplu, circulă sute, mii de mașini zilnic. Acest lucru, împreună cu praful urban și alți factori declanșează poluarea inevitabil. Totuși, pragul atins duminică, 31 mai, este unul alarmant. Meteorologii Accuweather vin cu o atenționare în acest sens.

Aceștia spun că aerul a atins un nivel ridicat de poluare, iar asta îi poate pune în dificultate pe cei mai sensibili. Cei mai afectați pot fi oamenii care se confruntă cu astm sau cu diverse alergii. Cu atât mai mult că, în această perioadă ambrozia este o problemă serioasă pentru alergici. Specialiștii vin și cu sfaturi esențiale. Ei spun că este bine să reducem timpul petrecut afară.

Ce simptome poate produce poluarea

Poluarea este foarte periculoasă. Este bine de știut că, atunci când depășește pragul, pot apărea simptome grave. Printre ele se numără dificultăți de respirație și iritarea gâtului, acestea fiind cele mai răspândite. De asemenea, unii oameni expuși la aer poluat pot avea și alte simptome precum ochi iritați, tuse, respirație șuierătoare, dureri de cap, amețeală, oboseală neobișnuită sau senzație de apăsare în piept. Cei care au astm sunt cei mai sensibili și este importantă o atenție sporită. Aceștia pot avea crize de astm mai frecvente, palpitații sau disconfort cardiac. Expunerea îndelungată poate agrava situația.

