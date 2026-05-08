4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 15:33
Amenzi.
Un obicei considerat banal în multe gospodării din România poate aduce, în realitate, amenzi serioase, de până la 4.000 de lei. Este vorba despre modul în care este eliminată apa menajeră la casele fără canalizare, o practică încă des întâlnită, dar strict reglementată de lege.

În spatele gardului, unde totul pare „în familie” și relaxat, realitatea e alta: legea nu iartă improvizațiile. Viața la curte vine cu libertate, liniște și senzația de control total asupra spațiului tău. Dar odată cu toate aceste avantaje vine și o responsabilitate mai puțin discutată: respectarea regulilor de mediu.

Cei care locuiesc la casă riscă amenzi usturătoare

Apa folosită zilnic în gospodărie, de la spălat vase, haine, până la igienă sau gătit, nu este deloc „curată” după utilizare. Ea conține detergenți, grăsimi, resturi alimentare și tot felul de reziduuri care, la prima vedere, par inofensive. Doar că, în realitate, pot deveni o problemă serioasă dacă sunt eliminate la întâmplare.

Mulți proprietari de case aleg soluții „din auzite”: aruncă apa pe lângă casă, în grădină sau în zone mai retrase, fără să se gândească prea mult la consecințe. Din păcate, exact aceste gesturi aparent inofensive sunt aspru sancționate.

Riscurile sunt mari

Una dintre cele mai întâlnite practici în mediul rural sau în zonele de case este evacuarea apei menajere direct în sol. Fie că vorbim de grădină, de marginea curții sau chiar de terenuri din apropiere, efectul este același: poluare lentă, dar sigură.

Problema nu se oprește la mirosurile neplăcute sau la disconfortul vecinilor. Apa infiltrată în sol poate ajunge în pânza freatică, adică exact în sursa de apă pe care multe gospodării o folosesc ulterior pentru băut sau gătit.

Cu alte cuvinte, o „scurtătură” aparent comodă se poate transforma într-un risc real pentru sănătate. Astfel de practici creează tensiuni între vecini, mai ales când apar infiltrații, mirosuri persistente sau degradarea solului. Și, cum se întâmplă des în România, de la o „mică neatenție” se ajunge la scandal în toată regula.

Pe termen lung, efectele nu sunt deloc de ignorat. Solul își pierde calitatea, iar ecosistemul din zonă poate fi afectat. Mai grav, contaminarea apei subterane nu se rezolvă peste noapte și poate avea consecințe extinse asupra comunității.

Ce reguli trebuie respectate

Pentru a evita amenzi și probleme, există câteva variante acceptate de lege. Cea mai simplă și corectă soluție este racordarea la rețeaua de canalizare, acolo unde aceasta există. Este varianta clasică, dar și cea mai sigură.

În zonele unde infrastructura lipsește, lucrurile se complică puțin, dar nu devin imposibile. Fosele septice sau sistemele individuale de epurare sunt alternativele acceptate. Acestea permit colectarea și tratarea apei uzate înainte de a fi eliminată în mediu.

Există și situații în care apa tratată poate fi reutilizată, de exemplu pentru irigarea plantelor decorative din curte. Totuși, specialiștii avertizează că utilizarea apei netratate pentru culturile alimentare este o idee proastă, din cauza riscului de contaminare.

Tot acest subiect este reglementat destul de strict în România. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului stabilește clar că poluarea solului și a apelor trebuie prevenită. Asta înseamnă că orice deversare necontrolată a apelor uzate este interzisă.

În paralel, Legea apelor nr. 107/1996 vine cu reguli suplimentare privind protecția resurselor de apă. Pe scurt, nu ai voie să elimini apa uzată la întâmplare în natură, fără sisteme de filtrare sau epurare.

Autoritățile pot interveni și pot aplica sancțiuni acolo unde aceste reguli sunt încălcate. Amenzile nu sunt deloc mici.

