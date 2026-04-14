5.000 lei amendă, în 2026, pentru românii care locuiesc la curte și „uită” acest aspect estetic

Românii care locuiesc la curte pot primi, din 2026, amenzi de până la 5.000 de lei dacă nu își întrețin fațadele și gardurile, conform prevederilor din Legea 422/2001 și din numeroase hotărâri locale adoptate în ultimii ani.

Autoritățile urmăresc menținerea unui aspect estetic unitar în localități, în special în zonele centrale și în perimetrele istorice, unde degradarea vizibilă a clădirilor afectează imaginea urbană.

Sancţiuni pentru românii care locuiesc la curte și „uită” acest aspect estetic

În multe orașe, primăriile au început să intensifice controalele privind starea imobilelor, iar proprietarii sunt obligați să repare tencuiala, să vopsească gardurile, să îndepărteze graffiti-ul și să mențină curățenia elementelor vizibile dinspre stradă.

Legislația permite autorităților să intervină atunci când o clădire sau un gard prezintă degradări evidente, iar nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni financiare considerabile. În special în zonele protejate, proprietarii trebuie să respecte reguli stricte privind materialele și culorile folosite la renovare, pentru a păstra caracterul arhitectural al zonei.

Mulți români nu știu că pot fi sancționați pentru neglijarea „aspectului estetic” al proprietății, iar notificările primite de la primărie sunt adesea ignorate până la aplicarea amenzii.

Amenzile pot ajunge la 5.000 de lei, în 2026

În unele localități, autoritățile trimit avertismente cu termene clare pentru remedierea problemelor, iar în cazul în care proprietarul nu se conformează, amenda poate fi aplicată repetat. În centrele istorice, regulile sunt și mai stricte, deoarece orice degradare vizibilă poate afecta statutul zonei și poate atrage sancțiuni suplimentare.

Pe lângă amenzile directe, legislația permite majorarea impozitului pe clădire cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite. Această măsură este deja aplicată în mai multe orașe mari și are rolul de a descuraja lăsarea clădirilor în paragină.

Majorarea se aplică anual, până când proprietarul aduce imobilul la un nivel acceptabil din punct de vedere estetic și structural. Pentru mulți proprietari, această sancțiune este mai severă decât amenda, deoarece impactează costurile pe termen lung.

