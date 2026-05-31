Cea mai afectată zodie pe plan financiar în iunie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Luna Plină scoate la suprafață probleme legate de moșteniri”

Finalul lunii mai aduce o încărcătură astrală puternică, cu efecte puternice și pe termen lung. Luna Plină din Săgetător, care are loc pe data de 31 mai, vine cu răsturnări de situație, decizii dificile și chiar momente tensionate. Pentru unele zodii această perioadă aduce oportunități și revelații, în timp ce pentru altele vine cu vești nu tocmai bune. Probleme legate de partea financiară și conflicte legate de bani sau bunuri de familie pot ieși la suprafață. Cine sunt ghinioniștii zodiacului?

Cristina Demetrescu spune că influența Lunii Pline este una aparte și puternică. Energia Săgetătorului scoate la lumină adevăruri ascunse, forțează clarificări și îi determină pe mulți să își reevalueze prioritățile. În același timp, configurațiile astrale ale perioadei favorizează întârzierile, blocajele și situațiile neprevăzute, ceea ce poate amplifica tensiunile deja existente. Pot apărea certuri mari în familie.

Zodia care are parte de probleme financiare și conflicte în familie

Dintre toate semnele zodiacale, Scorpionii se numără printre cei mai încercați de influența Lunii Pline din Săgetător. Pentru acești nativi, ultimele zile ale lunii mai pot aduce preocupări serioase legate de bani, investiții și stabilitate financiară. Situații care păreau rezolvate pot reveni în atenție, iar unele planuri financiare riscă să fie date peste cap de evenimente neașteptate.

În plus, tensiunile nu se opresc doar la capitolul bani. În multe cazuri, discuțiile despre moșteniri, împărțirea unor bunuri sau administrarea unor proprietăți comune pot genera conflicte în familie. Nemulțumiri mai vechi, ținute până acum sub control, riscă să explodeze și să creeze rupturi între rude sau parteneri de afaceri.

„Scorpionii sunt printre cele mai afectate zodii în plan financiar. Luna Plină scoate la suprafață probleme legate de bani, moșteniri, profituri sau bunuri comune. Pot apărea tensiuni în familie sau în asocieri. Această zodie trebuie să își schimbe complet strategia financiară. Cuvântul-cheie al perioadei este «vânzare»”, spune Cristina Demetrescu.

De asemenea, astrologul avertizează că această perioadă îi obligă pe Scorpioni să își schimbe abordarea și să fie mult mai atenți la deciziile pe care le iau. Acești nativi sunt împinși să renunțe la situațiile care nu mai funcționează și să găsească soluții noi pentru a-și recăpăta echilibrul financiar și liniștea în familie.

