Rusalii 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci de Cincizecime

Astăzi, 31 mai, creștinii ortodocși sărbătoresc Rusaliile, una dintre cele mai importante zile din calendar. Pentru mulți români, această sărbătoare nu înseamnă doar participarea la slujbele religioase, ci și respectarea unor obiceiuri și tradiții. Potrivit credinței populare, anumite activități sunt interzise în această zi, iar cei care nu țin cont riscă să atragă ghinionul în viața lor.

Rusaliile, cunoscute și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, sunt celebrate la 50 de zile după Paște și marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria creștinismului. Tradiția spune că în această zi Duhul Sfânt s-a coborât asupra Apostolilor, oferindu-le puterea de a răspândi învățătura lui Hristos în lume.

Tradiții și obiceiuri: Ce nu este bine să faci de Rusalii

În credința populară, Rusaliile sunt considerate zile cu o încărcătură spirituală aparte. Bătrânii satelor spuneau că această perioadă trebuie petrecută în liniște, rugăciune și cumpătare, iar orice abatere de la tradiție poate aduce necazuri.

Una dintre cele mai cunoscute interdicții este legată de muncă. În ziua de Rusalii nu este recomandat să se desfășoare activități grele în gospodărie, să se lucreze pământul sau să se facă treburi solicitante. În vechime, oamenii credeau că cei care nu respectă sărbătoarea pot avea parte de probleme și suferințe pe tot parcursul anului.

Totodată, tradiția spune că nu este bine să mergi prin câmpuri, vii sau locuri izolate. În folclorul românesc există credința că în aceste zile își fac apariția Ielele, ființe misterioase despre care se spune că îi pedepsesc pe cei care nu respectă sărbătoarea.

O altă superstiție veche îi îndeamnă pe oameni să evite scăldatul în ziua de Rusalii. De asemenea, nu este recomandat să te urci în copaci sau să pleci în călătorii lungi, deoarece aceste gesturi sunt considerate aducătoare de ghinion.

Nici conflictele nu își au locul în această zi. Potrivit tradiției, certurile și supărările pornite de Rusalii pot atrage tensiuni și neînțelegeri pentru tot restul anului. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să petreacă ziua în armonie și să evite orice motiv de dispută.

Un rol important îl au și ramurile de tei sau de nuc sfințite la biserică. Mulți credincioși le așază la porți, ferestre sau lângă icoane, convinși că acestea protejează casa și familia de rele. În numeroase regiuni ale țării, aceste simboluri sunt păstrate cu grijă și după încheierea sărbătorii, fiind considerate adevărate talismane pentru sănătate, noroc și belșug.

CITEȘTE ȘI:

Legenda ielelor de Rusalii. Credințe populare, mituri și tradiții din popor

Câte zile libere sunt de Rusalii în 2026. Sărbătoarea care aduce o minivacanță pentru mulți româniâ