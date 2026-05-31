E oficial: fotbalistul și prezentatoarea TV și-au spus „adio”! „Trag linia între ce este acceptabil și ce nu”

Vești proaste pentru fanii lui Ruben Dias! Fotbalistul echipei Manchester City a confirmat despărțirea de prezentatoarea emisiunii „Love Island”, Maya Jama. Sportivul a insistat că nu a înșelat-o în timpul relației lor, în ciuda articolelor apărute în presă.

După ce fanii au observat că pozele cu cei doi împreună au dispărut de pe conturile lor de socializare, în presa internațională au apărut mai multe zvonuri legate de o infidelitate.

Ruben Dias și Maya Jama s-au despărțit

A fost momentul în care Ruben Dias a decis să rupă tăcerea, după ce bunicul său l-a întrebat dacă și-a înșelat iubita. Fotbalistul susține că el și Maya Jama s-au respectat și că ruptura nu a fost cauzată de o infidelitate. Fotbalistul și-a asigurat fanii că nu au fost încălcate limite în relația lor, dar fără să detalieze motivul exact care a dus la despărțire.

„Când bunicul meu de 85 de ani mă întreabă dacă mi-am înșelat iubita, pentru că a văzut asta în mod repetat la știri, acolo trag linia între ce este acceptabil și ce nu. Maya și cu mine am avut întotdeauna o relație bazată pe respect reciproc. Nicio limită nu a fost depășită în acest sens”, a spus el într-o declarație pe Instagram.

Ruben Dias, furios din cauza zvonurilor apărute

La mijlocul lunii mai, fanii și presa internațională au sesizat că pozele pe care cele două vedete le aveau împreună pe conturile lor de pe rețelele sociale au fost șterse. Acest lucru a alimentat mai multe speculații privind despărțirea, despre care s-a zvonit că a fost cauzată de o infidelitate.

În declarația sa, Dias, în vârstă de 29 de ani, a spus că, deși în mod obișnuit nu comentează zvonurile despre viața personală, consideră că este greșit să minți oamenii și „să proiectezi o imagine falsă doar pentru clickbait”.

„Motivele despărțirii noastre sunt private și ne aparțin, iar amândoi am gestionat situația într-un mod foarte matur. Respectați-mă, respectați-o pe Maya și înțelegeți că nu întotdeauna unul dintre parteneri trebuie să înșele pentru ca o relație să se încheie”, a scris el.

Maya Jama nu a comentat despărțirea

Prezentatoarea TV în vârstă de 31 de ani nu a comentat, momentan, despărțirea. Cei doi s-au s-au cunoscut la Manchester în noiembrie 2024, la MTV European Music Awards. Și-au confirmat relația în aprilie 2025, potrivit BBC.

Maya Jama și Ruben Dias au locuit împreună în Manchester, unde internaționalul portughez joacă fotbal din 2020. Fotbalistul s-a transferat la Manchester City ca fundaș și, în august 2025, a semnat o prelungire a contractului pe doi ani cu clubul, până în 2029.

Cine este Maya Jama

Tânăra este o personalitate TV britanică tot mai cunoscută. Prezintă popularul reality show „Love Island UK” (Insula Iubirii) din 2022 și cochetează cu actoria.

Maya Jama va apărea în distribuția „The Celebrity Traitors UK”, sezonul doi, și în serialul „The Gentleman” de pe Netflix, tot în sezonul doi, regizat de Guy Ritchie.

CITEȘTE ȘI:

Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei

Alex Bodi și Ancuța și-au spus ADIO! Afaceristul a dezvăluit motivul separării: „Gelozia extremă ajunge să distrugă tot ce e frumos”