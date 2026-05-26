Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani

De: David Ioan 26/05/2026 | 21:37
Victor Udoh, fostul fotbalist nigerian trecut pe la Southampton și Royal Antwerp, a fost găsit fără viață în Abuja, la doar 21 de ani, moartea fiind raportată în „circumstanțe suspecte”. Autoritățile nu au stabilit încă motivul decesului, iar ancheta este în desfășurare.

Tânărul atacant revenise recent în Nigeria după încheierea sezonului din Liga a treia a Cehiei, unde evolua pentru echipa secundă a clubului Ceske Budejovice. Transferul în Cehia venise după o perioadă scurtă în Anglia, unde semnase cu Southampton un contract pe trei ani și jumătate, însă nu reușise să prindă lotul primei echipe.

Cariera lui Udoh începuse în Belgia, după ce se mutase din Abuja în adolescență și intrase în academia lui Royal Antwerp. A impresionat rapid la formația secundă, marcând 12 goluri în 21 de meciuri, iar la 19 ani a debutat pentru prima echipă, bifând 28 de apariții și două pase decisive.

Interesul celor de la Southampton a venit în ianuarie 2025, când clubul englez l-a transferat pentru a-l integra în lotul de tineret. A înscris două goluri și a oferit o pasă decisivă în cele opt meciuri jucate pentru echipa a doua, însă colaborarea s-a încheiat amiabil după câteva luni, înainte ca Udoh să plece în Cehia.

Clubul englez a transmis un mesaj de condoleanțe după confirmarea tragediei:

„Suntem devastați de tragicul deces al fostului nostru jucător Victor Udoh la vârsta de 21 de ani. Condoleanțele noastre sincere merg către apropiații lui Victor în aceste clipe cumplite!”

