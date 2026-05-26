Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: “I-a dat un pumn și a sărit în apă”

În cadrul ediției speciale „Procesul Cămătarilor”, care poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, Nuțu Cămătaru a vorbit și despre cazul lui Mario Iorgulescu, unul dintre cele mai controversate subiecte din ultimii ani. Discuția vine la ceva timp după interviul-eveniment realizat de Dan Capatos cu fiul lui Gino Iorgulescu, în care Mario și-a spus propria versiune despre noaptea în care a provocat accidentul tragic în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

La vremea respectivă, interviul realizat de Dan Capatos a stârnit numeroase reacții, după ce Mario Iorgulescu a făcut dezvăluiri despre viața pe care spune că o duce în clinicile în care este internat, despre petrecerile și excesele din trecut, dar și despre suferința pe care susține că o trăiește după accidentul care i-a schimbat complet viața.

Ce spune Nuțu Cămătaru despre problemele lui Mario Iorgulescu

În dialogul pe care l-a avut cu Dan Capatos, Nuțu Cămătaru a spus că știa de mai mult timp despre problemele cu care s-ar fi confruntat Mario Iorgulescu și a povestit inclusiv un episod care spune că ar fi avut loc între fiul lui Gino Iorgulescu și unul dintre finii săi. Cu toate acestea, Nuțu a mărturisit că îi pare rău pentru situația prin care trece familia Iorgulescu și a subliniat faptul că este prieten cu Gino Iorgulescu de mulți ani.

Nuțu Cămătaru: Tu mi-ai spus că l-ai descoperit pe Mario. Eu l-am văzut pe Mario de foarte mult timp cu problema asta. Ai înțeles?

Dan Capatos: L-ai văzut deja așa.

Nuțu Cămătaru: Eu l-am văzut de când stătea la Snagov. Pentru că am un fin pe acolo, a stat de vorbă cu el, îl cunoștea de mult, ăla l-a mai invitat pe acolo. I-a dat un pumn și a sărit în apă. Ca să-ți dai seama că trebuie să ai o problemă.

Dan Capatos: Da, dar brusc așa, din senin.

Nuțu Cămătaru: Brusc, da, dar acum finul ăsta, a făcut și box, ce era să facă? Să sară după ăla în apă și să-l înece pe acolo.

Dan Capatos: Dar tu te știi cu Gino?

Nuțu Cămătaru: Da, mă, știu. N-are nicio legătură. Mie îmi pare rău pentru ce i se întâmplă lui Gino, e copilul lui și-ți dai seama. Orice ar face un copil, părintele-i părinte. Mie îmi pare rău de ce i se întâmplă. Sunt prieten și cu Gino și cu fratele lui. Am vorbit cu și cu Gino, pentru că am mai avut o problemă cu un alt fin de-al meu, au ei o neînțelegere cu o proprietate. M-am băgat și eu și cu Olăroiu.



CITEȘTE ȘI: Nuțu Cămătaru, despre relația cu Gigi Becali și momentul care l-a dezamăgit: “Cum să te întrebe cineva și să spui așa cu neruşinare că nu știi?

NU RATA: Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am împlinit 18 ani în închisoare”