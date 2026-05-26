Bunica băiețelului ucis de câine în Buzău face dezvăluiri. Cum s-a petrecut tragedia, de fapt, și ce semne de întrebare are

Familia lui Teo, copilul de 4 ani ucis de un câine în Buzău, trece printr‑un șoc profund, iar durerea resimțită după tragedia din Limpeziș este copleșitoare. Bunica micuțului a vorbit la o zi după incident, descriind cu lacrimi în ochi momentele care au precedat dispariția și moartea băiatului.

Moartea copilului, atacat de un câine de pază la doar câțiva metri de casă, a zguduit întreaga comunitate. Incidentul a avut loc în apropierea locuinței familiei, iar vestea a provocat o undă de șoc în rândul rudelor și vecinilor.

Bunica băiețelului ucis de câine în Buzău face dezvăluiri

Bunica lui Teo a rememorat clipele în care băiatul a dispărut, explicând că totul s-a întâmplat într-un interval extrem de scurt. Femeia a povestit că mama copilului s-a îndepărtat doar câteva minute pentru a hrăni un câine, timp în care micuțul a traversat strada și a dispărut fără ca cineva să observe.

”Ea s-a dus să dea de mănânce la câine, el a rămas în fața casei, cu ușa deschisă la casă. Niciodată el nu e plecat în altă parte, nu știu cum s-a întâmplat să traverseze strada. Lui îi plac animalele. Cât s-a dus să dea să mănânce la un câine, cât poți să faci? 20 de pași dus, 20 întors, el a dispărut, sunt șapte metri de stradă. Era în curte cu mama lui”, a declarat bunica lui Teo.

Cum s-a petrecut tragedia, de fapt, și ce semne de întrebare are

După ce a realizat că băiatul nu mai este în fața casei, mama lui Teo a pornit imediat în căutarea lui, verificând zona pas cu pas. Câteva zeci de localnici s-au mobilizat rapid pentru a ajuta, însă eforturile lor au fost zadarnice. Copilul a fost găsit fără viață, într-o ipostază greu de suportat pentru orice părinte.

Bunica ridică însă semne de întrebare cu privire la locul în care a fost descoperit trupul neînsuflețit, afirmând că nu a observat urme de sânge în zona respectivă.

”Nu era sânge acolo, eu nu am văzut. (…) De proprietara fermei (n.r. a fost găsit), ambii proprietari erau acolo. Eu eram pe proprietatea lor, fără accesul dumnealor, mai în spate de unde a fost găsit Teo”, a spus femeia.

