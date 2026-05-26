Se anulează Festivalul KAPITAL de la București! Artiștii principali se “mută” la Galaxia (Nibiru)!

Șoc pe piața festivalurilor din România! Festivalul KAPITAL, unul dintre evenimentele muzicale intens promovate ale verii, va fi anulat înainte de start, deși organizatorii au pus biletele în vânzare. Sursele CANCAN.RO ne-au spus că evenimentul programat pe Arena Națională din București, în perioada 3-5 iulie, nu se va mai desfășura, iar trei dintre principalii artiști se vor “muta” la un mega-festival organizat la doar o săptămână distanță. Despre ce este vorba, citiți în rândurile de mai jos!

Printre artiștii care trebuiau să fie prezenți la KAPITAL se numără DJ Snake, Salvatore Ganacci și Timmy Trumpet, artiști cu milioane de fani în întreaga lume și prezențe constante pe marile scene de muzică electronică. Festivalul fusese anunțat ca un proiect de amploare pentru Capitală și avea un concept care urmărea să transforme Arena Națională într-un punct central al distracției de vară. Însă surpriză! Artiștii confirmați pentru KAPITAL vor ajunge până la urmă în România, dar la Galaxia Festival (Nibiru)!

Se anulează Festivalul KAPITAL de la București iar artiștii principali se “mută” la Galaxia

În ultimele luni, evenimentul a fost promovat agresiv în online, iar biletele au fost puse în vânzare în mai multe etape. Atmosfera din jurul festivalului părea una de succes garantat, iar mulți îl comparau deja cu marile evenimente europene dedicate muzicii EDM. Totuși, în culise, lucrurile ar fi luat o turnură complet neașteptată. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, organizatorii ar pregăti deja anunțul oficial al anulării, iar o parte dintre artiștii confirmați pentru KAPITAL se vor “muta” către Galaxia by Nibiru, festival programat în perioada 17-19 iulie.

Practic, la doar o săptămână după data la care KAPITAL ar fi trebuit să adune zeci de mii de oameni pe Arena Națională, publicul ar putea să îi vadă pe aceiași artiști într-un alt concept de festival. DJ Snake, unul dintre cele mai mari nume din industria muzicii electronice, Salvatore Ganacci, celebru pentru show-urile sale extravagante și aparițiile excentrice, dar și Timmy Trumpet, artistul australian care a devenit un fenomen mondial datorită mixurilor explozive și energiei de pe scenă, urmează să fie printre numeroasele capete de afiș de la Galaxia by Nibiru, spun sursele noastre.

Mutarea ridică deja numeroase semne de întrebare în industrie, mai ales că Festivalul KAPITAL părea pregătit să devină unul dintre cele mai importante evenimente muzicale organizate în București în ultimii ani. În plus, faptul că biletele erau deja disponibile pentru public face ca situația să fie și mai sensibilă pentru cei care au plătit deja pentru acces.

NU RATA – Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local

Anunțul lui Selly despre Nibiru Festival a creat isterie în mediul online: ”1 leu biletul. Nu e păcăleală!”