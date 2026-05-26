Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa

În plan personal, Lino Golden pare că și-a găsit echilibrul: s-a recăsătorit și are o viață mai liniștită, departe de agitația din trecut. În plan financiar însă, lucrurile nu sunt deloc roz. Din datele obținute de CANCAN.RO, artistul a ajuns încolțit de datorii, iar problema e că nu mai există bunuri sau bani în conturi care să le acopere.
De când s-a rupt profesional de Alex Velea, pentru Lino Golden lucrurile nu au mai mers la fel de bine în plan financiar. Concertele s-au rărit, hiturile nu au mai avut parcă același impact, iar problemele s-au văzut rapid și în actele firmei sale, Lino Golden Music SRL.
Datoriile au început să se adune treptat, până în punctul în care artistul a ajuns să intre în faliment cu societatea prin care își derula activitatea.
Procedura nu s-a închis însă rapid. Autoritățile au analizat în detaliu situația financiară a firmei, cheltuielile și modul în care societatea a ajuns în incapacitate de plată. În final, instanța a decis că fostul administrator, adică el, trebuie să suporte personal pasivul companiei!
Mai exact, judecătorii au admis cererea formulată în dosar și au stabilit ca acesta să achite din averea proprie suma de 97.966 de lei, reprezentând datoriile firmei Lino Golden Music SRL. Decizia a rămas definitivă după ce nu a fost atacată cu apel.
Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, datoria principală este către ANAF, instituția fiind singurul creditor înscris în tabelul definitiv.
În cadrul procedurii de insolvență, executorii și lichidatorul au încercat identificarea și valorificarea unor bunuri sau active care ar fi putut acoperi datoriile. Verificările făcute au arătat însă același lucru: nu există bunuri imobile, nu există autovehicule, nu există active în conturile firmei artistului. Practic, nu a fost găsit nimic care să poată fi executat.
În lipsa oricăror resurse, procedura de faliment a fost închisă la finalul lunii trecute, iar firma radiată.
”Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Consorţiul de practicieni în insolvenţă ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. & ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. FILIALA TIMIŞ în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L. şi, în consecinţă: În temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii falimentului deschisă împotriva debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L.. Dispune radierea debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L. din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov”.
Însă situația nu s-a oprit aici. Lichidatorul a cerut instanței atragerea răspunderii personale a fostului administrator, adică mutarea datoriei de pe firmă direct pe persoană. Instanța a admis cererea, iar decizia a rămas definitivă.
