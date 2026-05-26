Acasă » Exclusiv » Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa

Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa

De: Keva Iosif 26/05/2026 | 22:15
Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În plan personal, Lino Golden pare că și-a găsit echilibrul: s-a recăsătorit și are o viață mai liniștită, departe de agitația din trecut. În plan financiar însă, lucrurile nu sunt deloc roz. Din datele obținute de CANCAN.RO, artistul a ajuns încolțit de datorii, iar problema e că nu mai există bunuri sau bani în conturi care să le acopere.

De când s-a rupt profesional de Alex Velea, pentru Lino Golden lucrurile nu au mai mers la fel de bine în plan financiar. Concertele s-au rărit, hiturile nu au mai avut parcă același impact, iar problemele s-au văzut rapid și în actele firmei sale, Lino Golden Music SRL.

Datoriile au început să se adune treptat, până în punctul în care artistul a ajuns să intre în faliment cu societatea prin care își derula activitatea.

Procedura nu s-a închis însă rapid. Autoritățile au analizat în detaliu situația financiară a firmei, cheltuielile și modul în care societatea a ajuns în incapacitate de plată. În final, instanța a decis că fostul administrator, adică el, trebuie să suporte personal pasivul companiei!

Mai exact, judecătorii au admis cererea formulată în dosar și au stabilit ca acesta să achite din averea proprie suma de 97.966 de lei, reprezentând datoriile firmei Lino Golden Music SRL. Decizia a rămas definitivă după ce nu a fost atacată cu apel.

”Onorata Instanță de Judecată a dispus admiterea cererii și obligarea pârâtului să suporte din averea personală suma de 97.966,00 lei reprezentând pasivul societății debitoare LINO GOLDEN MUSIC SRL”. 

Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, datoria principală este către ANAF, instituția fiind singurul creditor înscris în tabelul definitiv.

Business nou, aceleași belele: Lino Golden nu scapă de datorii

În cadrul procedurii de insolvență, executorii și lichidatorul au încercat identificarea și valorificarea unor bunuri sau active care ar fi putut acoperi datoriile. Verificările făcute au arătat însă același lucru: nu există bunuri imobile, nu există autovehicule, nu există active în conturile firmei artistului. Practic, nu a fost găsit nimic care să poată fi executat.

În lipsa oricăror resurse, procedura de faliment a fost închisă la finalul lunii trecute, iar firma radiată.

”Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Consorţiul de practicieni în insolvenţă ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. & ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. FILIALA TIMIŞ în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L. şi, în consecinţă: În temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii falimentului deschisă împotriva debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L.. Dispune radierea debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L. din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov”.

Însă situația nu s-a oprit aici. Lichidatorul a cerut instanței atragerea răspunderii personale a fostului administrator, adică mutarea datoriei de pe firmă direct pe persoană. Instanța a admis cererea, iar decizia a rămas definitivă.

După eșecul cu prima lui companie, Lino Golden a încercat să-și continue activitatea printr-o nouă societate, BOOKING LINO GOLDEN S.R.L., folosită pentru încasarea concertelor și a evenimentelor. Însă și această firmă pare să fi intrat rapid într-un dezechilibru financiar: potrivit ultimelor date publice, a raportat venituri de 251.502 lei, dar datorii de 299.498 lei, semn că diferența dintre încasări și obligații continuă să fie o problemă în businessul său.

NU RATA: Lino Golden s-a recăsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a artistului cu Diana

Lino Golden se pregătește de cununia civilă, la jumătate de an după divorț! Ce spune despre femeia care i-a schimbat viața

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”
Exclusiv
Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”
Se anulează Festivalul KAPITAL de la București! Artiștii principali se “mută” la Galaxia (Nibiru)!
Exclusiv
Se anulează Festivalul KAPITAL de la București! Artiștii principali se “mută” la Galaxia (Nibiru)!
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui...
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un ONG a depus plângere penală
Gandul.ro
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan...
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un ONG a depus plângere penală
Gandul.ro
O postare dexonline a generat un adevărat scandal public. A reacționat inclusiv Patriarhia și un...
ULTIMA ORĂ
Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația ...
Carmen Harra, noi previziuni despre mariajul Andreei Bălan: „Ea a cărat traumele cu George în relația cu Victor”
Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira: „Hai ...
Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira: „Hai să zicem un proces de vindecare”
Avea ordin de protecție și brățară electronică, dar a ucis-o pe mama fostei iubite
Avea ordin de protecție și brățară electronică, dar a ucis-o pe mama fostei iubite
Concurenta de la Survivor 2026 care și-a schimbat radical look-ul după terminarea filmărilor. Fanii ...
Concurenta de la Survivor 2026 care și-a schimbat radical look-ul după terminarea filmărilor. Fanii abia o mai recunosc
Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”
Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut”
Bunica băiețelului ucis de câine în Buzău face dezvăluiri. Cum s-a petrecut tragedia, de fapt, ...
Bunica băiețelului ucis de câine în Buzău face dezvăluiri. Cum s-a petrecut tragedia, de fapt, și ce semne de întrebare are
Vezi toate știrile