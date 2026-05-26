Nuțu Cămătaru a dezvăluit de ce l-a cununat pe Vali Vijelie: „Era hoțoman. A vrut și scut"

De: Delina Filip 26/05/2026 | 22:30
Nuțu Cămătaru a fost invitatul lui Dan Capatos într-o ediție specială, „Procesul cămătarilor”, și a făcut dezvăluiri uluitoare despre trecutul controversat al lui Vali Vijelie și despre felul în care a ajuns să-i fie fin. În spatele poveștii nu stă o prietenie veche sau o relație apropiată, ci un motiv mai mult sumbru pe care Nuțu Cămătaru l-a povestit în exclusivitate la Dan Capatos Show. Celebrul lider al clanului Cămătaru a făcut mărturisiri despre trecutul controversat al manelistului, întâlnirile lor din Franța și motivul sumbru pentru care au ajuns să devină familie. 

Adevărul din spatele relației dintre Nuțu Cămătaru și Vali Vijelie iese acum la iveală. Invitat la Dan Capatos Show, liderul clanului Cămătaru a făcut mărturisiri neașteptate despre trecutul controversat al manelistului, întâlnirile lor din Franța și motivul pentru care artistul a ajuns să-i fie fin. De la povești cu „brigăzi” și scandaluri între interlopi, până la momente tensionate în care atât Vali Vijelie, precum și Adrian Minune ar fi avut nevoie de protecție, Nuțu Cămătaru a spus fără perdea cum s-a legat relația dintre el și manelisti, dar și ce rol a avut clanul Cămătarilor în toată această poveste.

Motivul halucinant pentru care Nuțu Cămătaru a acceptat să le fie naș lui Vali Vijelie și Adrian Minune

Dan Capatos: Două informații au reieșit și ne-au aprins beculețele, cea legată de Vali Vijelie, înțeleg că ați fost la multe fapte prin străinătate și cumva a reieșit o informație pe care nu o știam, accea că el a fost implicat într-un accident din care a rezultat moartea unei persoane.

Nuțu Cămătaru: Vali e finul meu. Eu l-am cunoscut bine de tot pe unchiul lui, pe Vijelie bătrân, mi-a cântat de multe ori. Nu știu dacă Vijelie a fost implicat în vreun accident, dar nu l-am întrebat. În schimb era hoțoman, eu l-am cunoscut în Franța, avea o brigadă cu care mergea. Era practicant.

Andrei Dumitrescu: Eu am înțeles că era și ciumeg omul, a ciomăgit o grămadă de victime pe la nunți.

Nuțu Cămătaru: Între lăutarii vechi erau Mihai Nomol și Bosoi, ei erau mai ciumegi ai lăutarilor. Între ăștia, Vijelie nu este din asta cu sărut-mâna, își ține prestanța lui. El e pervers așa de fel. Câteodată i-am zis lui Salam: Măcar învață de la ăsta perversitatea. Lasă astea cu sărut-mâna.

Dan Capatos: Pervers sau adaptabil? Poate știe să se adapteze anumitor situații

Nuțu Cămătaru: Vali are un grad, nu-l aplică cu toată lumea, dar are. Nicipdată nu m-a făcut de râs. Și când s-a dus în stânga și-n dreapta să cânte la dușmani mi-a zis: Nașule, mă duc acolo! Bine. M-a chemat Gheară să-i cânt, îl sunam pe Beinur: Vezi să nu cumva să-i faceți ceva finului meu. S-a luat odată la Hanul Drumețului Fane de Vijelie, eu eram arestat atunci. I-a zis că îl bate că este al lui ăla. Vijelie i-a zis: Dacă mă bați pe mine, eu sunt lăutar, dar dacă e invers? El s-a bazat să-i spună acolo că era cu Pârcălab acolo, cu bodyguarzii.

Dan Capatos: Dar tu cum l-ai întâlnit? Voi v-ați întâlnit în afară, nu în România? 

Nuțu Cămătaru: Eu îl știu de când cânta cu acordeonul. L-am întâlnit afară, era hoțoman și apoi a venit în România înapoi, s-a apucat de cântat și apoi i-am botezat copilul. Are un copil pe nume Nuțu. L-am cununat și pe el și asta e povestea cu Vali. Bine, a vrut și scut.

Dan Capatos: A planat mereu treaba asta.

Nuțu Cămătaru: E o melodie pe care o cântă el când spune el, dar și Adi și Salam: „Când de Nuțu ești iubit, n-ai cum să fii tâlhărit”. Eu când l-am cununat, m-a făcut naș Vali. Am fost invitat la Hanul Haiducilor la un botez și când m-am dus acolo, în dreapta l-am văzut pe Adrian cu niște spoitori pe acolo, îl ținea unul pe picior. A venit Bursuc la mine și deodată începe să cânte Vali: Pentru nașul meu, Nuțu Cămătaru! Și vine la mine Adrian și-mi zice: Boss, bine că ai venit că mi-au luat ăștia 2.000 și îl așteptau și pe Vali să termine ca să-l tâlhărească și pe el. Și de atunci Vali a rămas finul meu.

