Acasă » Știri » Alexandru Rista Drăguța, pompier și fost fotbalist, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

Alexandru Rista Drăguța, pompier și fost fotbalist, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

De: David Ioan 25/05/2026 | 17:54
Alexandru Rista Drăguța, pompier și fost fotbalist, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Destinul lui Alexandru Rista Drăguța, pompier din Mehedinți și fost fotbalist, s‑a frânt la doar 22 de ani, după un accident rutier extrem de grav produs pe DN6, în apropiere de Orșova. Tânărul se întorcea spre casă când viața i-a fost curmată în urma unui impact frontal provocat de o depășire neregulamentară.

Originar din comuna Svinița, localitate cu o comunitate sârbească puternică, Alex era cunoscut în mediul sportiv după ce a evoluat la Luceafărul Drobeta și CFR 1943 Turnu Severin. După perioada junioratului, a ales să renunțe la cariera fotbalistică și să devină pompier, dedicându-se intervențiilor de salvare.

Doliu în fotbalul mehedințean

Accidentul a avut loc pe 15 mai 2026. Conform informațiilor apărute, un bărbat de 37 de ani, polițist în cadrul IPJ Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, ar fi intrat într-o depășire pe linie continuă. În timpul manevrei, acesta ar fi pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și a lovit frontal mașina condusă regulamentar de Alexandru Drăguța.

Impactul a fost fatal pentru polițist, care a murit pe loc. Alex și pasagera din dreapta au rămas încarcerați și au fost extrași de echipele de intervenție. Amândoi au fost transportați cu elicopterul SMURD la spitalul din Oradea. Tânărul pompier a fost menținut în comă indusă timp de mai multe zile, însă organismul său nu a mai rezistat. A murit cu doar câteva zile înainte de a împlini 23 de ani.

Alex Drăguța a murit în urma unui accident rutier

Dispariția sa a provocat un val de emoție în comunitate și în rândul celor care l-au cunoscut pe terenul de fotbal. Clubul CFR 1943 Turnu Severin a transmis la rândul său un mesaj de condoleanțe:

„Ce crudă este viața, uneori! Fost junior la secția de futsal a CFR’43 și ulterior component al echipei de fotbal de seniori CFR’43 Turnu Severin, în sezonul 2023-2024 din Liga 4 Mehedinți, Alex Drăguța a decedat la doar 23 de ani! 23 de ani pe care i-ar fi împlinit la 25 mai. În urmă cu mai bine de o săptămână, pompierul Drăguța fusese implicat într-un grav accident rutier, provocat de un polițist, care și-a pierdut viața pe loc. Drăguța fusese transportat, în stare foarte gravă, la Spitalul de Urgență din Oradea, iar astăzi (n.red. – ieri) a pierdut lupta cu viața. Orginar din comuna Svinița, județul Mehedinți, Alexandru Rista Drăguța începuse fotbalul la clubul de copii și juniori Luceafarul Drobeta. Dumnezeu să-l odihnească!”.

CITEŞTE ŞI: Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii

Doliu în Ro-Mania! Fostul membru Bogdan Ghiță a murit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Daniel Bîrligea și iubita lui au incendiat TikTok-ul! Clipul care a atras toate privirile
Știri
Daniel Bîrligea și iubita lui au incendiat TikTok-ul! Clipul care a atras toate privirile
Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea a fost transportat de urgență la spital
Știri
Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea a fost…
După 10 ani de abuzuri și violuri cumplite, Gisèle Pelicot iubește din nou
Mediafax
După 10 ani de abuzuri și violuri cumplite, Gisèle Pelicot iubește din nou
Călin Georgescu a făcut anunțul uluitor! Era de așteptat!?
Gandul.ro
Călin Georgescu a făcut anunțul uluitor! Era de așteptat!?
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste...
Trump întărește Polonia. Urmează România? Un fost șef al spionajului militar decriptează strategia americană în Est
Adevarul
Trump întărește Polonia. Urmează România? Un fost șef al spionajului militar decriptează strategia...
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Click.ro
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Călin Georgescu a făcut anunțul uluitor! Era de așteptat!?
Gandul.ro
Călin Georgescu a făcut anunțul uluitor! Era de așteptat!?
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic
Motivul ireal pentru care rudele nu au acceptat mariajul lui Adrian Minune. Ce grad de rudenie există ...
Motivul ireal pentru care rudele nu au acceptat mariajul lui Adrian Minune. Ce grad de rudenie există între artist și Cati Simionescu, de fapt
Tragedie în Brăila! O fetiță de doar doi ani a căzut de la etajul unui bloc
Tragedie în Brăila! O fetiță de doar doi ani a căzut de la etajul unui bloc
Drama neștiută a fostului fotbalist. Prin ce cumpănă a trecut Giani Kiriță: „Am stat 6 luni ...
Drama neștiută a fostului fotbalist. Prin ce cumpănă a trecut Giani Kiriță: „Am stat 6 luni departe de gazon”
BREAKING | Aurelian Zaheu, fostul șef al IPJ Constanța, a murit
BREAKING | Aurelian Zaheu, fostul șef al IPJ Constanța, a murit
Cele 2 zodii care își schimbă destinul în iunie 2026. Au fost lovite de karmă, dar se vor bucura ...
Cele 2 zodii care își schimbă destinul în iunie 2026. Au fost lovite de karmă, dar se vor bucura de bani și reușite
Vezi toate știrile