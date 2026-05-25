Alexandru Rista Drăguța, pompier și fost fotbalist, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 22 de ani

Destinul lui Alexandru Rista Drăguța, pompier din Mehedinți și fost fotbalist, s‑a frânt la doar 22 de ani, după un accident rutier extrem de grav produs pe DN6, în apropiere de Orșova. Tânărul se întorcea spre casă când viața i-a fost curmată în urma unui impact frontal provocat de o depășire neregulamentară.

Originar din comuna Svinița, localitate cu o comunitate sârbească puternică, Alex era cunoscut în mediul sportiv după ce a evoluat la Luceafărul Drobeta și CFR 1943 Turnu Severin. După perioada junioratului, a ales să renunțe la cariera fotbalistică și să devină pompier, dedicându-se intervențiilor de salvare.

Doliu în fotbalul mehedințean

Accidentul a avut loc pe 15 mai 2026. Conform informațiilor apărute, un bărbat de 37 de ani, polițist în cadrul IPJ Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, ar fi intrat într-o depășire pe linie continuă. În timpul manevrei, acesta ar fi pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și a lovit frontal mașina condusă regulamentar de Alexandru Drăguța.

Impactul a fost fatal pentru polițist, care a murit pe loc. Alex și pasagera din dreapta au rămas încarcerați și au fost extrași de echipele de intervenție. Amândoi au fost transportați cu elicopterul SMURD la spitalul din Oradea. Tânărul pompier a fost menținut în comă indusă timp de mai multe zile, însă organismul său nu a mai rezistat. A murit cu doar câteva zile înainte de a împlini 23 de ani.

Alex Drăguța a murit în urma unui accident rutier

Dispariția sa a provocat un val de emoție în comunitate și în rândul celor care l-au cunoscut pe terenul de fotbal. Clubul CFR 1943 Turnu Severin a transmis la rândul său un mesaj de condoleanțe:

„Ce crudă este viața, uneori! Fost junior la secția de futsal a CFR’43 și ulterior component al echipei de fotbal de seniori CFR’43 Turnu Severin, în sezonul 2023-2024 din Liga 4 Mehedinți, Alex Drăguța a decedat la doar 23 de ani! 23 de ani pe care i-ar fi împlinit la 25 mai. În urmă cu mai bine de o săptămână, pompierul Drăguța fusese implicat într-un grav accident rutier, provocat de un polițist, care și-a pierdut viața pe loc. Drăguța fusese transportat, în stare foarte gravă, la Spitalul de Urgență din Oradea, iar astăzi (n.red. – ieri) a pierdut lupta cu viața. Orginar din comuna Svinița, județul Mehedinți, Alexandru Rista Drăguța începuse fotbalul la clubul de copii și juniori Luceafarul Drobeta. Dumnezeu să-l odihnească!”.

