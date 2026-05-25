Motivul ireal pentru care rudele nu au acceptat mariajul lui Adrian Minune. Ce grad de rudenie există între artist și Cati Simionescu, de fapt

Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu, sunt considerați unul dintre cele mai stabile și de durată cupluri din lumea mondenă românească, având o relație care se întinde pe mai bine de 30 de ani și o familie numeroasă.

Totuși, începutul poveștii lor nu a fost deloc simplu, fiind plin de dificultăți și controverse. Pe lângă faptul că au ales să se căsătorească foarte tineri, relația lor a stârnit și tensiuni în familie din cauza unui grad de rudenie care a complicat și mai mult situația.

Cati Simionescu și Adrian Minune sunt verișori

Povestea dintre Adrian și Cati a început încă din adolescență. Însă relația lor nu a fost acceptată de la început de către familii. Situația era complicată și de faptul că între ei exista o legătură de rudenie — cei doi fiind veri de gradul al doilea, deoarece bunicile lor erau surori.

În contextul tradițiilor și al mentalității din acea perioadă, o astfel de relație era privită cu rezerve și chiar respingere în comunitate și în cercul familial. Adrian Minune a explicat într-un podcast realizat de Selly că legătura de familie dintre ei este una veche și apropiată. El a subliniat că provin din aceeași ramură extinsă a familiei.

„E un grad de rudenie. De aceea nu au vrut familiile noastre să fim împreună”, a susținut Cati.

Adrian Minune a rememorat și clipa în care a decis să plece împreună cu Cati. Artistul a mărturisit că acea zi a rămas una dintre cele mai importante și frumoase din viața lui. El a întrebat-o, într-un ton glumeț și nostalgic, dacă regretă faptul că a ales să plece alături de el la o vârstă atât de fragedă.

„Nu m-ai răpit tu, te-am răpit eu. Cum să regret ceva ce nu ai făcut? Eu am făcut. Eu te-am răpit”, a răspuns Cati. „Dormeam, eram copil, aveam aproape 17 ani, și a zis vezi că azi fugim. Eu o rugasem de multă vreme. „O să fii cea mai fericită dacă fugi cu mine.’ Trebuie să îți dorești prea mult să se întâmple și s-a întâmplat. A fost cea mai fericită zi din viața mea pe care nu o voi uita niciodată. Ea avea o fustiță pe ea și un tricou și eu aveam un șofer. Eram trei pe două locuri. Cântam: „A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății.” Adică am fugit cu ea în lume”, a povestit Adrian Minune.

Artistul a recunoscut că și-a înșelat soția

Adrian Minune este un om care trăiește viața cu intensitate și nu se ferește să recunoască acest lucru. Chiar dacă spune că apreciază frumusețea femeilor, artistul afirmă că familia rămâne mereu prioritatea lui și că, indiferent de situații, revine întotdeauna acasă cu aceeași afecțiune pentru soția sa.

De-a lungul timpului, Cati a aflat de anumite episoade, l-a mustrat, însă a ales de fiecare dată să îl ierte. Cei doi au reușit să depășească momentele dificile și să își continue viața împreună.

