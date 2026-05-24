Adrian Minune a locuit într-o casă bântuită! Ce vedea Cati noaptea

De: Anca Chihaie 24/05/2026 | 10:35
Adrian Minune /Foto: Social media
Adrian Minune a vorbit, în podcastul moderat de Selly, despre una dintre perioadele mai puțin cunoscute și controversate din viața sa de la începutul carierei, când, potrivit propriilor relatări, familia sa ar fi trecut prin experiențe neobișnuite în locuința în care s-a mutat la scurt timp după ce a început să devină cunoscut publicului.

Totul s-ar fi petrecut într-un apartament în care acesta locuia împreună cu soția sa, într-o perioadă în care succesul său muzical începea să crească, dar stabilitatea personală era încă fragilă. Locuința, situată la etajul trei al unui bloc, ar fi devenit rapid subiect de discuție în familie din cauza unor evenimente pe care aceștia le-au interpretat ca fiind inexplicabile.

Soția artistului ar fi fost prima care a semnalat că în casă se petrec lucruri neobișnuite. Ea ar fi susținut că a observat, la un moment dat, imaginea a trei copii aflați la geam, deși locuința era situată la înălțime și nu exista o explicație clară pentru prezența lor în acel context. În timp, aceste episoade ar fi continuat, alimentând tensiunea din familie și starea de neliniște a celor doi soți.

În ciuda avertismentelor venite din partea soției, artistul nu ar fi acordat inițial importanță acestor relatări, fiind sceptic în privința fenomenelor paranormale. Totuși, situația ar fi devenit mai complexă atunci când și alte persoane din familie ar fi început să susțină că au experimentat senzații sau apariții similare în aceeași locuință.

Conform poveștilor transmise de artist, imobilul ar fi avut o istorie încărcată, existând informații potrivit cărora o persoană care avusese legătură cu proprietatea ar fi trecut printr-un eveniment tragic în acel spațiu.

Selly: Prima casă în care v-ați mutat era bântuită?

Adrian Minune: Da! Eu nu am crezut niciodată în Babau.

Cati: Doar eu vedeam acele fantome în casă, el nu le vedea. Și la un moment dat a venit și soacra mea și le-a văzut și ea.

Adrian Minune: Am stat acolo ceva timp până a venit tatăl ei din morți și mi-a zis „spune-i tu lui că eu am venit să vă salvez de aici pentru că eu un suflet aici în casă care nu a trecut dincolo și este foarte gelos pe voi”

Cati: Tatăl fetei care ne-a vândut nouă apartamentul s-a spânzurat în aceea casă. Eu vedeam lucruri care nu erau okay, noi locuiam la etajul 3 și vedeam copii la geam care râdeau la mine, la un moment dat la 1 noaptea a bătut o persoană la ușă, am deschis ușa și când l-am văzut și am închis ușa să sun că voia să vorbească cu el și când am deschis-o din nou a dispărut.

