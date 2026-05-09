Adrian Minune i-ar ține partea ginerelui său dacă ar călca strâmb. Cum a reacționat Karmen

Adrian Minune, în stare să o trădeze pe Karmen Simionescu! Cântăreața a fost șocată când a aflat că tatăl ei ar fi dispus să-i ascudnă lucruri. Situația bizară a avut loc la detectorul de minciuni al lui Selly.

Karmen și Adrian Minune au acceptat, recent, să participe la detectorul de minciuni al lui Selly. Bruneta l-a întrebat pe tatăl său dacă și-ar acoperi ginerele, în cazul în care ar avea o amantă. Artistul n-a ezitat și a mărturisit că i-ar ține partea ginerelui său, asta pentru că… bărbații mai calcă strâmb uneori.

Adrian Minune și-ar trăda fiica?!

Manelistul a declarat că nu ar putea să-i spună fiicei sale că partenerul său este infidel pentru că nu vrea să o rănească. Cu toate acestea, Adrian Minune a explicat că ar avea o discuție serioasă cu ginerele său dacă ar continua amantlâcul pe termen lung.

„Karmen: Mi-ai spune dacă iubitul meu ar avea o altă relație, cu o altă femeie? Adrian Minune: Relație… Poate să fie relație sexuală. Nu. Nu ți-as spune. Karmen: M-ai lăsa așa proastă? Adrian Minune: Dar nu ți-as spune. Cum să îți spun? Noi bărbații mai greșim.”

Anul trecut, Karmen Simionescu și soțul ei, Bogdan Călpescu, au divorțat după cinci ani de căsnicie. Ea a spus că au mers la terapie de cuplu, dar că nu au reușit să își salveze relația.

„Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț”, a declarat artista.

De ce a divorțat Karmen Minune

Fiica lui Adrian Minune a lăsat de înțeles că a divorțat din cauza geloziei lui Bogdan, dar recent s-a aflat că acesta a fost prins de polițiști pe o stradă din București având asupra sa 2,83 grame de canabis și două comprimate de Xanax (alprazolam).

Fostul soț al artistei a spus că sunt pentru consum propriu, dar autoritățile au avut o altă părere. Substanțele au fost încadrate ca droguri de risc, iar cazul a ajuns la DIICOT, unde a fost deschis un dosar penal pentru deținere fără drept.

Recent, fostul soț al lui Karmen Simionscu a fost surprins cu mai multe domnișoare în localurile de lux de pe șoseaua Nordului. El nu și-a oficializat relația cu niciuna, dar cert este că există doritoare.