Drama neștiută a fostului fotbalist. Prin ce cumpănă a trecut Giani Kiriță: „Am stat 6 luni departe de gazon”

„Câine roșu rămâi pe viață”, este de părere Giani Kiriță, fostul căpitan al echipei Dinamo București. De la vârsta 11 ani până acum, celebrul fotbalist nu regretă nimic. Durerile, operațiile, sacrificiile. A deschis o Școală de fotbal unde vrea să transmită mai departe copiilor principiile de bază ale unui sportiv de top. Recunoaște că nici mama lui nu l-a crezut când a spus că drumul lui e fotbalul, dar și astăzi are grijă de el și-l mai ceartă, ca în copilărie. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Giani Kiriță ne spune când i-au tremurat cel mai tare picioarele și ce s-a întâmplat în perioada în care n-a călcat 6 luni pe terenul de fotbal. Fostul căpitan al echipei Dinamo ne spune când a fugit prima dată de acasă și dezvăluie ce l-a ținut departe de toate relele din cartierul Pantelimon.

Dureri cumplite, injecții la fiecare meci și operarie pe semnătură sunt doar câteva evenimente care l-au determinat pe Giani Kiriță să nu renunțe niciodată. A fost acolo la 20 de ani, când Dinamo a reușit „dubla”, cupa și campionat iar sufletul lui este acolo și acum, după 30 de ani. Recunoaște că lumea fotbalului ne e potrivită pentru prietenii și ne spune ce-l face să radă, dar să și plângă, cu adevărat.

CANCAN.RO: Spune-mi totul despre cel mai important proiect al tău, Școala de fotbal.

Giani Kiriță: Școala de fotbal, aici mă implic foarte mult în a crește copii așa cum vreau eu, cu principiile mele de bază. Am copii cu vârsta între 6 și 10 ani. Mulți dintre ei sunt foarte talentați și trebuiesc șlefuiți astfel încât, atunci când pleacă de la școala mea de fotbal să aibă în bagaj principii sănătoase: disciplină, multă muncă și spirit de echipă. La școlile de fotbal, mai ales când vorbim de copii foarte mici, este foarte important să educi copiii. Iar pentru orice copil care vine la mine la școală vorbesc, în primul rând, cu părinții, abia apoi cu cei mici.

La orice școală de fotbal, mai ales când este vorba de copii, părinții trebuie educați, în primul rând. Fac foarte multe greșeli și copiii sunt derutați, nu știu pe cine să asculte. Și mai fac o greșeală majoră pentru că pun foarte multă presiune pe copiii de 6,7 ani, când un copil abia pe la 8 sau 9 ani se dezvoltă. Așa că și părinții au nevoie de educație.

Giani Kiriță nu s-a lăsat influențat niciodată: „Mi-a plăcut așa de mult să joc fotbal încât pe cele rele le-am lăsat deoparte”

CANCAN.RO: Ai copilărit în Pantelimon, un cartier care te învață și bune, dar și rele. Cum ai scăpat de cele rele?

Giani Kiriță: Prin fotbal am scăpat. Mi-am urmat cursul vieții, mi-a plăcut așa de mult să joc fotbal încât pe cele rele le-am lăsat deoparte, m-am debarasat de ele.

Giani Kiriță recunoaște: „Mama mă ceartă și în ziua de azi”

CANCAN.RO: De la 11 ani ai luat-o pe acest drum.

Giani Kiriță: Asta a fost cursul meu, de mic copil, de când mă știu, doar fotbal. Chiar și mama îmi zicea: „măi Giani, trebuie să facem într-un fel, că nu se știe cu fotbalul ăsta”. Odată trebuia să plec în cantonament și mama nu a vrut să mă lase. Am așteptat să adoarmă, a două zi trebuia sa plec, asa că am fugit la unchiul meu, cu bagajul făcut. Mama a dat telefon după mine, căci știa unde sunt. Când a văzut că, într-adevăr, nu mai are ce să-mi facă, nu mi-a mai zis nimic și m-a încurajat. Și-a dat seama că asta e drumul meu, să ajung fotbalist. Mama lucra de noapte și dimineața, când ajungea, îmi spăla ghetele de antrenament, îmi aranja echipamentul, iar aceste lucruri nu le voi uita niciodată. Mama este Dumnezeul meu, la fel și bunica mea.

Plus că avea grijă să am mereu de toate, să plec liniștit la antrenamente. Chiar și acum, când merg și dorm la mama simt copilăria aia, mă simt mic. Îmi face patul, îmi pregătește de mâncare, îmi ia toate prosoapele și mi le spală. Am bucuria aceea în suflet, că mă întorc în copilărie. Mă ceartă și acum pentru că eu, după fiecare antrenament, am o problemă: sunt obsedat de curățenie și, dacă văd o pată pe adidași, iau un colț de la prosopul cu care fac duș și o șterg. Iar mama mă ceartă și în ziua de azi și eu mă simt bine, pentru că revin la copilăria mea. Eu, sincer spun, am fost un copil pe care vrei să-l ai, dar nu prea vrei să-l ai (râde, n.r.).

CANCAN.RO: În continuare, în inima ta, „câine roșu până la moarte și dincolo de ea”?

Giani Kiriță: Până la moarte. Când ai crescut într-un anumit spirit, când ai avut succes cu echipa care te-a format, când ai câștigat trofee și ai jucat cu ultima picătură de energie pentru Dinamo…asta niciodată nu se va schimba. Eu am mai spus, acum s-a pierdut spiritul ăsta și nu cred că vor mai exista generații așa cum a fost a mea. Să pui suflet și echipa să fie pentru tine pe viață. Tehnologia a schimbat total lumea.

Fostul căpitan al echipei Dinamo nu uită niciodată: „Simți că-ți tremură picioarele”

CANCAN.RO: Pe teren, când ai simțit că ești nr.1 ?

Giani Kiriță: Nu este neapărat vorba de nr.1. Când ești titular într-o echipă ca Dinamo este foarte important. În ’99-2000, când a fost event-ul cu Dinamo…revezi imaginile și simți că ești fotbalist, simți când câștigi trofeele. Dacă ai și o selecție la echipa națională simți că-ți tremură picioarele. Prima dată când am fost selectat nu am dormit noaptea, știam că joc pentru România și era un sentiment aparte. Nu se compară cu jocul la echipa de club.

În ultimii 10 ani, ce am văzut la echipa națională…ar rebui să încercăm să avem din nou emoții pentru Roamania. Să tremuri, ca fotbalist, când joci pentru țara ta, cu sufletul, să dai și ultima picătură de energie pentru țara ta. Când am fost la reality show-ul Exatlon, juca România contra Turcia, Mexic, Grecia și îmi bătea inima ca la nebuni. E alt sentiment, joc petru țara mea și vreau să câștig pentru ea.

Marele fotbalist, grav accientat: „Dacă mă operam, o făceam pe semnătură”

CANCAN.RO: Și când ai simțit că-ți vine să renunți?

Giani Kiriță: Nu a existat așa ceva. O cumpănă am avut, când mi-am rupt glezna și am stat 6 luni departe de gazon. Am avut o accidentare foarte grea, făceam injecții la fiecare meci. A trebuit să iau și o decizie grea, pentru că aveam 30 de ani: dacă mă operam, o făceam pe semnătură, pentru că la vârsta aia oasele se refăceau mai greu și nimeni nu garanta cu se vor suda. Jucam cu niște dureri…odată am zis că, la cât mă durea, să intru tare, chiar dacă îmi era frică să nu se rupă glezna. Trebuia să-mi înving frica și să joc.

CANCAN.RO: Roxana și Marco, cele mai minunate realizări ale tale. Îți seamănă, ca fire, ca tenacitate?

Giani Kiriță: Aș spune că printre cele mai minunate, pentru că aș pune lângă copii și familia, trofeele. Roxana îmi seamănă la caracter, Marco nu.

CANCAN.RO: Când ai trăit cea mai mare mândrie când vine vorba de copilașii tăi?

Giani Kiriță: Eu compar realizările mele cu realizările loc. Sunt mândru că au crescut frumos, educați.

CANCAN.RO: Tu ai muncit de mic, copilăria și adolescența ta au fost doar fotbal. Ce contează mai mult, din punctul tău de vedere, școala ca școală sau școala vieții?

Giani Kiriță: Cu siguranță combinația perfectă ar fi jumate-jumate. Să-ți termini liceul este obligatoriu, dacă ai timp și de facultate este ok. Dar și școala vieții contează enorm. Datorită ei Giani, atunci când iese dimineață pe stradă, este disciplinat, punctual, un om corect, așa cum mă știe toată lumea.

CANCAN.RO: Există prietenii reale în lumea fotbalului? Sau invidiile și aroganțele sunt prea mari?

Giani Kiriță: Există și prietenii reale, dar foarte puține. Întotdeauna sunt foarte multe probleme. Invidia, oamenii sunt trăi, e foarte greu să legi o prietenie adevărată. În general la noi, vorbind la modul general, oamenii sunt invidioși când văd că tu ai reușit sau faci un lucru. Recunosc că am doi prieteni, de când am început cu fotbalul. Nici măcar 5, să fie cât degetele unei mâini. Doar ei 2 au rămas cu mine de la început.

Giani Kiriță a făcut sacrificii mari: „Noi nu am avut viață cât am jucat în România”

CANCAN.RO: Ai avut o profesie unde ai făcut multe sacrificii. Care simți că a fost cel mai mare?

Giani Kiriță: Sacrificiul suprem este viața mea de fotbalist. Noi, când făceam eu fotbal, aveam niște cantonamente grele. Azi lucrurile s-au schimbat, nu mai sunt antrenamente cum făceam noi. Pe zăpadă de jumate de metru sau 14 zile în vârf de munte. După astea 14 zile veneai acasă și mai plecai două săptămâni. Începea campionatul, 3 zile în cantonament înainte de meci. Noi nu am avut viață cât am stat și am jucat în România. Iar când pleci în altă țară stai fără familie și e greu. Eu am stat 8 ani jumate în Turcia. Au făcut ei un top și sunt pe locul 3 al fotbaliștilor care au jucat în această țară.

CANCAN.RO: Cum era Giani Kiriță la 20 de ani și cum este azi, aproape de 50?

Giani Kiriță: Giani la 20 de ani câștiga event-ul cu Dinamo și cred că a fost ca o explozie de fericire, asta am reușit ca fotbalist. La 50 de ani Giani e la fel de nebun, de plin de viață doar că nu mai câștigă trofee.

CANCAN.RO: Dacă, total întâmplător, te-ai întâlni cu Giani cel micuț, de 6-7 ani, ce i-ai spune acum?

Giani Kiriță: Culmea, chiar vorbeam cu sora mea depre lucrul asta. Dacă ar exista o pastilă magică mi-aș dori s-o luăm, să fim din nou copii, să ne batem ca chiorii, să ne alergăm. Să retrăim nebuniile frumoase. Dacă la 80 de ani vine cineva, îmi spune că-mi șterge 10 ani, dar să mă întorc în copilare, aș face-o. Îmi aduc aminte de toate nebuniile pe care le făceam cu Magda, sora mea. Și de mama, care îi spunea: „Mai Magdalena, cum stai să te bată prichindelul asta?”

CANCAN.RO: Ce te face să râzi, cu adevărat? Și ce simți că-ți rupe inima?

Giani Kiriță: La un moment dat, când juaăm fotbal, dădeam și ultima picătură de energie și uneori am dus lucrurile spre un fel de agresivitate pozitivă. Lumea zicea că-s rău, dur. Dar, după ce se termina meciul, căpitan fiind, trebuia să am niște calități. Eram pus mereu pe glume, pe caterincă, cântat, dansat, petreceri. Îmi plac oamenii care au simțul umorului, știu să se distreze, au glume bune în ei. Îmi place să văd oameni cu care rezonez, cu care să fac toate prostioarele. În toți cred că există un copil care nu moare niciodată.

Mă emoționează foarte tare…când mă gândesc că, la un moment dat, vor veni niște lucruri rele și mă întristează…legat de familie. Aceste lucruri mă deprimă și atunci nu mă gândesc la ele prea mult.

CANCAN.RO: Vine vara. Ai deja o destinație stabilită?

Giani Kiriță: Niciodată nu-mi fac planuri, nu sunt genul. Îmi place să fiu spontan, cu o săptămâna înainte, maxim, îmi propun unde vreau să merg.

NU RATA – Giani Kiriță, șocat de vestea morții Roxanei Moise. Cei doi au fost colegi la Exatlon: ”Am verificat să aflu dacă este real”

Giani Kiriţă vrea să dea lovitura în 2025: „Nu s-a întâmplat niciodată”. Fostul dinamovist spune ”pas” petrecerilor de Crăciun: îşi ia revanşa de anul nou!