Patronachele, „Mahala”, dat afară din Biutiful că s-a luat cu gruparea Oancea Tinmar

Biutiful, barul oamenilor cu bani din București, a fost, sâmbăta aceasta, scena unor incidente usor provinciale. De fapt, putem afirma că a fost un scandal în toată regula! Iar cei implicați nu sunt niște anonimi, sunt oameni cu greutate! Incidentul, despre care CANCAN.RO are date exclusive, s-a petrecut chiar la masa multimilionarului Augustin ”Tinmar” Oancea, supranumit ”stăpânul energiei României”, anchetat penal pentru un lung șir de infracțiuni economice în prezent (DETALII AICI!). De el nu aveați cum să n-auziți! Augustin Oancea este atât de bogat, încât discreția pe care a încercat să și-o cultive nu i-a folosit prea mult.

Cine e Augustin Oancea?

Augustin Oancea, cu o avere estimată la câteva sute de milioane de euro (unii spun că ar depăși lejer 650.000.000 euro), deține compania Tinmar Ind S.A, cel mai important trader din piața energiei din România. Cu uriașele contracte pe energie, Tinmar ia de multe ori fața unei imense companii de stat, Electrica Distribuție. Scandalul pare să aibă legătură chiar cu obiectul de activitate al Tinmar, pentru că în incident a fost implicat nimeni altul decât bucătarul Petru Sorin Cucu, fostul bucătar șef la Casa di David, care este combinat cu o tipesă importantă în afacerile cu energie. Dar ce ar putea avea de împărțit bucătarul Cucu – personaj cunoscut ca recalcitrant – și periculosul Augustin Oancea, anchetat pentru spălare de bani, înșelăciune și multe alte infracțiuni complexe?

Întrebarea este: cine e Sorina Mirea?

Ca să vă explicăm trebuie să introducem în scenă al doilea holding pe energie, EDS, adică Energy Distribution Services, o companie la fel de importantă pe zona contractelor de distribuție. Aceasta este deținută de doi frați, Sorina-Liana Mirea și Costin-Alexandru Mirea. Ei bine, Sorina Mirea, pe lângă pasiunea pentru afaceri cu energie, are și o pasiune pentru… ați ghicit, bucătari. Mai exact Cucu! Cu care este combinată. Și de aici, un posibil conflict cu anturajul lui ”Tinmar” Oancea se pare că ar fi dus până la scandalul din Biutiful.

Scandal cu atât mai bizar cu cât și Sorina Mirea și fratele său, Costin-Alexandru Mirea, sunt persoane extrem de discrete. Ei nu doresc să atragă atenția asupra lor, ci preferă să-și vadă nestingheriți de afaceri și să se bucure de viață într-o confortabilă anonimitate. Deci, ce a stârnit acest scandal, care îi pune în prim-plan nu doar pe frații Mirea, ci și pe apropiații lui Augustin Oancea?

Oare Cucu are un „beef” cu Oancea? Sau EDS cu Tinmar? Greu de descifrat.

Din imagini nu se poate discerne de la ce a pornit scandalul. Să fie o chestiune personală, sau una de business? Cert e că se întâmplă o mică busculadă, trag unii de alții. În cele din urmă, veriga slaba 😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ se pare că a fost bucătarul Cucu, care a fost dat afară din local de câtre bodyguarzii Biutiful. 🤷‍♂️

O posibilă explicație ar fi dată de unele zvonuri. Subliniem zvonuri pentru că nu e nimic confirmat, însă o vorbă românească spune că nu iese fum fără foc. Despre ce e vorba? Zvonuri încă neconfirmate din zona companiilor de energie susțin că în realitate Augustin Oancea ar fi implicat cumva în compania EDS, pe care ar controla-o din umbră. Cu alte cuvinte, Sorina Mirea și fratele său, Costin-Alexandru Mirea, ar fi instrumentele prin care Augustin Oancea ar controla de fapt și Energy Distribution Services, care teoretic este o companie concurentă cu Tinmar. DIICOT-ul știe mai multe aici, că nu degeaba îi anchetează. Sărind de la una la alta umblă vorba prin oraș că cineva încearcă să „umble” la dosar și să facă scăpată gruparea Oancea. Bani mulți promiși.

De la ce a pornit scandalul de la Biutiful? Cel mai probabil e vorba de chestiuni personale, orgolii masculine rănite, mai ales că bucătarul Cucu nu e străin de aceste manifestări de genul celei de față din Biutiful. Revenim pe subiect.

NU RATA – El e miliardarul secret al țării! 😎🔝🏆👌 Augustin Oancea, stăpânul Energiei României, a petrecut ca regii, trei zile și trei nopți!

VIDEO EXCLUSIV. Domnul ”Tinmar” a făcut senzaţie la deschiderea NUBA de iarnă. Multimilionarul şi soţia au dansat ca-n ”Dirty Dancing”! Mega-afaceristul Augustin Oancea şi partenera lui de viaţă au părăsit clubul aproape de 3.30 dimineaţa