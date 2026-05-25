Test de perspicacitate | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre băiatul din dreapta și cel din stânga

De: Denisa Crăciun 25/05/2026 | 16:27
Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de perspicacitate fascinant. Tot ce trebuie să faci este să identifici greșelile din imagine.

Testele de perspicacitate sunt folosite adesea de psihologi pentru a testa nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță și cele mai apreciate în mediul online sunt cele de tipul iluziilor optice, cuvinte sau numere lipsă, imagini cu diferențe și multe altele. Pe lângă rolul principal pe care îl au, exercițiile de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria și spontaneitatea. De asemenea, rezolvând frecvent teste de perspicacitate, pe termen lung, acestea pot avea beneficii incredibile.

Ziua de luni vine așa cum v-am obișnuit: cu teste simple de perspicacitate. Exercițiul de astăzi îți propune antrenarea creierului și punerea la încercare a abilității vizuale. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este să privești cu atenție și să identifici cele trei diferențe în doar 19 secunde. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate deconcentra și te-ar putea pune în dificultate. Pune-ți mintea la contribuție și hai să te distrezi în același timp. Crezi că ești pregătit?

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești cele trei diferențe: felicitări. Pentru cei care au fost puși în dificultate CANCAN.RO are soluția. Așadar, prima diferență identificată este la norul din partea dreaptă. Norul este mai mare în imaginea din dreapta. A doua deosebire este chiar la părul băiatului și asta pentru că în imaginea din stânga are părul șaten, iar în dreapta are părul negru. Ultima diferență este la sticla de apă: în partea stângă suportul are o singură bandă, iar în partea din dreapta are două benzi de susținere a sticlei.

Cum este clasificat IQ-ul

Dacă te-ai întrebat vreodată cum sunt clasificate nivelurile de inteligență, ei bine sunt împărțite în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

