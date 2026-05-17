Test IQ exclusiv pentru genii | 5x5=86 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibruturi

Un test aparent simplu de matematică a devenit viral pe internet și le-a dat mari bătăi de cap chiar și celor care se consideră foarte atenți la detalii. Totul pornește de la o ecuație greșită, construită din bețe de chibrit: 5×5=86. Evident, rezultatul este complet eronat, iar provocarea este una extrem de interesantă: trebuie mutate doar două bețe de chibrit pentru ca exercițiul să devină corect.

Acest tip de puzzle este folosit frecvent în teste de logică și inteligență, deoarece pune la încercare atenția, creativitatea și capacitatea de a gândi dincolo de regulile clasice ale matematicii. De multe ori, soluția nu ține de calcule complicate, ci de observarea unor detalii aparent nesemnificative. Tocmai de aceea, astfel de provocări sunt atât de apreciate pe rețelele sociale și continuă să îi fascineze pe internauți din întreaga lume.

Tu poți să rezolvi testul de matematică de astăzi?

La prima vedere, mulți încearcă să modifice rezultatul „86”, considerând că problema se află în partea dreaptă a ecuației. Alții încearcă să transforme unul dintre cifrele „5” în alt număr. Totuși, puțini reușesc să observe rapid soluția corectă. Secretul constă în analizarea atentă a fiecărui băț și a modului în care poate schimba complet forma cifrelor.

Deși pare un exercițiu destinat copiilor, această provocare demonstrează cât de ușor poate fi păcălit creierul uman atunci când privește lucrurile dintr-o singură perspectivă. Mulți oameni se grăbesc să caute soluții complicate și ignoră variantele simple, aflate chiar în fața lor.

După mutarea celor două bețe de chibrit, exercițiul greșit 5×5=86 se transformă într-o ecuație perfect corectă: 6×6=36. Practic, un băț este mutat pentru a transforma primul „5” în „6”, iar al doilea băț schimbă cel de-al doilea „5” tot în „6”. În același timp, modificarea rezultatului face ca „86” să devină „36”, iar astfel întreaga operație matematică este corectă.

Și soluția finală este: 6×6=36

